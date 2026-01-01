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Accident mortel de Vallée-Jonction

La CTQ interdit à Mohsan Ihsanullah de conduire des poids lourds

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14 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Commission des transports du Québec a rendu public une ordonnance interdisant au camionneur Mohsan Ihsanullah, de conduire des poids lourds jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision du juge administratif Julien Provost, diffusée mercredi, vise l'homme de 40 ans impliqué dans l’accident du 18 décembre 2024, à Vallée-Jonction, qui a coûté la vie à Alexandra Poulin. 

L’interdiction de conduire un véhicule lourd, peut-on lire dans l'ordonnance, constitue la sanction administrative la plus sévère pouvant s’appliquer à un conducteur de véhicule lourd en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (LPECVL). 

La décision fait suite à une entente écrite, intervenue le 4 mai, entre le résident de Montréal et la Direction générale des affaires juridiques et de l’inspection de la Commission. Elle s’appliquera tant et aussi longtemps que le tribunal administratif ne l'aura pas levée.

Par ailleurs, le procès de M. Ihsanullah reprendra au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le mardi 23 juin, pour l'ouverture des scellés et la divulgation de la preuve des enquêteurs. Rappelons qu'il est accusé de négligence criminelle causant la mort, et de conduite dangereuse.

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