Simon Bédard plaide coupable à l'accusation de cruauté animale

Alors que son procès devait débuter ce mardi 21 avril au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, l'ex-propriétaire de l'Escouade canine MRC de Beauceville, Simon Bédart, a finalement plaidé couple à l'accusation de cruauté animale. Son procès est donc annulé.

Contactée par EnBeauce.com, la procureure au dossier, Me Lindsay Lefebvre, a confirmé cette information et informé que les deux autres chefs d'accusations avaient été retirés.

« Monsieur Bédard a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur un chef d'accusation qui est d'avoir permis que des animaux subissent de la souffrance, douleur ou blessure sans nécessité », a-t-elle exprimé.

Une trame factuelle a également été lue lors de ce plaidoyer, faisant un rappel chronologique des faits qui lui sont reprochés. Le procès étant désormais annulé, un rapport présentenciel (document préparé par un agent de probation pour éclairer le juge avant le prononcé de la sentence d'une personne reconnue coupable) a été demandé au dossier.

Simon Bédard fera donc son retour au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce le 30 juillet. Ce prochain passage sera assez rapide car il aura pour but de fixer les représentations sur la peine.

« Le 30 juillet, ce ne sera pas devant le juge Bélanger qui est saisi de l'affaire. Les représentations vont être fixées devant lui plus tard, avec du temps requis pour ça », a complété la procureure.

La peine maximale dans ce genre d'accusation pourrait être de 5 ans de prison.

Pour rappel, l'ancien propriétaire avec également deux autres chefs d'accusations, désormais retirés, qui étaient d'avoir causé volontairement la mort de chats sous garde, et d'avoir abandonné des animaux en détresse.