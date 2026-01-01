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Accident tragique de Vallée-Jonction

Procès du camionneur Mohsan Ihsanullah: prochaine audience le 23 juin

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8 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La divulgation de la preuve, qui devait se faire aujourd'hui dans le procès du camionneur Mohsan Ihsanullah, accusé de négligence criminelle causant la mort, et de conduite dangereuse, a été reportée au mardi 23 juin.

C'est ce qui a été décidé en audience cet après-midi, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. À ce moment-là, on doit procéder à l'ouverture des scellés de l'enquête.

Rappelons que l'individu de 40 ans, qui n'était pas présent à la séance d'aujourd'hui, est représenté par Me Geoffroy Huet. Le chauffeur doit répondre des inculpations qui pèsent contre lui, suite à l'accident survenu le 18 décembre 2024, à Vallée-Jonction, alors que le poids lourd qu'il conduisait s'est renversé sur la voiture d'Alexandra Poulin, causant la mort de la jeune femme de 26 ans.

Le drame s'était produit au croisement du boulevard du Cap et de la route 173, où le ministère des Transport et de la Mobilité durable vient d'installer une nouvelle signalisation, pas plus tard que cette semaine.

Toujours dans ce dossier, signalons que cinq hommes de la grande région de Montréal ont été arrêtés le 9 avril, pour des commissions secrètes versées par un stratagème de production de fausses inspections mécaniques, reliées au camion-remorque impliqué dans la tragédie de décembre 2024.

Notons aussi que le rapport du coroner sur les circonstances de l'accident ne peut être divulgué, puisque des procédures judiciaires sont en cours.

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