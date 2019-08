Conseil de ville : Éclairage des terrains de volleyball, travaux et satisfaction

Le conseil de Ville de Saint-Georges était de retour le 12 août après quelques semaines de vacances. Il a été question de nouvelles installations au parc des Sept-Chutes, des travaux à la place de l’Église et de remerciements pour la promenade du mur de soutènement.

La Ville de Saint-Georges avait lancé un appel d’offres sur invitation auprès de trois fournisseurs, afin de procéder à l’éclairage des terrains de volleyball au parc des Sept-Chutes. Les travaux se feront aux alentours du 15 septembre jusqu’au 31 septembre pour s’assurer que les ligues de volleyball puissent terminer leur saison.

La compagnie Renaud Bourque électrique inc. a obtenu le contrat pour un montant total de 34 239, 56 $.

Travaux place de l’Église : patience

Le citoyen M.Paquet est venu demander au conseil de prévenir les citoyens que les travaux de la place de l’Église dans l’ouest de la ville avaient débuté le 12 août. .

Il rappelle qu’il y aura des journées que certains trajets seront possibles, mais qu’il se pourrait que le lendemain les usagers seront dans l'obligation de changer leur chemin. La 1re avenue devrait ouvrir à nouveau la semaine prochaine. La patience et la prudence sont demandées à tous.

« Le but des travaux c’est d’améliorer la sécurité et augmenter le nombre de stationnements. Avant il y avait trois endroits pour arriver sur la 1re avenue. Là ce sera conçu de manière rationnelle pour assurer la sécurité, » a jouté le maire, Claude Morin.

Selon M.Paquet, même si la population avait été avertie de ces travaux, le lundi matin c’était le « bordel ». Il a ajouté que les gens ne devaient pas prendre la ville ou les entrepreneurs en grippe parce qu’ils ont l’impression que tout ne va pas assez vite et que ça ne fonctionne pas comme ils le souhaiteraient. Les travaux doivent se terminer le 4 octobre. Les seules éléments qui pourraient être installés plus tard sont les lampadaires.

Un citoyen heureux du mur de soutènement

Normalement la période où les citoyens peuvent s’exprimer lors de la séance du conseil de Ville sert à questionner, mais Serge Saint-Hilaire en a profité pour lancer des fleurs à la Ville et à l’entrepreneur Construction Hamel pour le projet du mur de soutènement et de sa promenade.

« Je viens féliciter tous les intervenants qui ont travaillé de près ou de loin, du début jusqu’à la fin par rapport au mur de soutènement. Quelle belle réalisation. Saint-Georges vient de changer du tout au tout. Ces travaux-là, à partir de la planche à dessin jusqu’à la dernière fleur plantée il y a deux semaines, il s’est passé des choses formidables. Quand on regarde le résultat final, c’est bien plus qu’une réfection. »

M.Saint-Hilaire invite la population à s’approprier l’endroit et de redécouvrir la rivière Chaudière : « Notre rivière à force de la regarder on ne la voyait plus ».

Prochain conseil de Ville

Le prochain conseil de Ville de Saint-Georges se déroulera le lundi 9 septembre 2019.