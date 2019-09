Le nouvel aréna de Saint-Prosper est fin prêt à être utilisé

Des festivités d’inauguration ont eu lieu toute la journée à Saint-Prosper, afin de souligner la fin des travaux du nouvel aréna. En plus de visiter la nouvelle infrastructure, les curieux pouvaient s’élancer sur la patinoire.

À lire également :

Rien n'a été laissé au hasard pour le nouvel aréna de Saint-Prosper

Ils étaient nombreux ce matin à être réunis pour la coupe de ruban au Centre récréatif Desjardins. Parmi eux, se trouvaient les bâtisseurs du premier aréna de Saint-Prosper qui étaient là pour être témoins de cette nouvelle page d’histoire qui se tourne.

« Il fallait aller à Québec pour trouver un aréna », explique l’un d’eux.

En effet, en 1967, l’aréna était le premier à être construit dans la région. Ceux qui ont mené ce projet à terme il y a 52 ans étaient tout aussi impressionnés par le Centre récréatif Desjardins, novateur à sa manière.

Pour leur rendre hommage, une murale comportant des photos et des objets de l'ancien aréna a été aménagée dans l’aire de restauration.

Un projet soigneusement élaboré

ll aura fallu sept ans pour qu’un nouvel aréna voie le jour à Saint-Prosper.

« Je dois reconnaître le travail exceptionnel du directeur général, Dany Desjardins, qui a élaboré et rédigé le devis de performance indispensable à l’appel d’offres public », a expliqué le maire Richard Couët lors d’une brève prise de parole.

M. Desjardins a fait la visite de multiples arénas au Canada et aux États-Unis pour en ramener les meilleures idées. Parmi celles-ci, une aire de restauration vitrée et surélevée permettra de suivre les matchs sans rien manquer. On a aussi insisté pour que les bandes entourant la patinoire ne soient pas en aluminium, ce qui réduira le bruit.

En plus des infrastructures sportives, une salle de réception d’une capacité de 250 personnes sera mise en location, ainsi qu’une salle de conférence.

Des activités toute la journée

Les festivités d'inauguration se sont amorcées avec une prise de parole des dignitaires et des partenaires du projet. Parmi eux, Mark Mccollough de Desjardins et Francis Lacasse, vice-président de la firme Honco qui s’est chargée de la construction. Des performances musicales de Maxime Lantagne, de Jessica Pruneau et de Mike Maheux ont ponctué la séance de patinage libre, ainsi que les visites.