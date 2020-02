L'utilisation du cellulaire sera possible à Saint-Honoré-de-Shenley

La couverture cellulaire en Beauce est toujours défaillante dans certaines municipalités. Saint-Honoré-de-Shenley a finalement sa première tour cellulaire installée par la compagnie de télécommunication Bell Canada.

C’est après plus de cinq ans, que la municipalité et la compagnie de télécommunication ont réussi à s’entendre. Après son élection en novembre 2013, le maire de Saint-Honoré, Dany Quirion a lancé une consultation auprès de la population. Les deux-points majeurs qui étaient ressortis étaient le besoin d’une nouvelle salle communautaire après l’incendie de 2011 et la problématique de l’accès au réseau cellulaire. La municipalité a Internet haute vitesse depuis 2011-2012 avec la Fibre Optique.

Une entente entre la compagnie et la municipalité

M.Quirion explique que Saint-Martin est avec la compagnie Vidéotron et Saint-Benoît avec Telus, alors que Saint-Honoré est dans la zone de Bell.

« L’intérêt de Bell n’était pas majeur au départ de venir couvrir c’est quand même 1 600 personnes à Saint-Honoré, mais pour Bell ce n’est quand même pas un énorme potentiel de télécommunication au niveau des ventes de forfaits, etc. »

La municipalité et l’entreprise de télécommunication se sont entendues pour diviser la facture en deux jusqu’à un plafond maximal de 150 000 $ ce qui représente finalement un total de 75 000 $ chacun.

« On est convaincu de part et d’autre que ce sera un peu moins que cela, mais c’est le “deal” qu’on a fait avec Bell pour les inciter à venir offrir la couverture. Parallèlement à ça les coûts sont moins dispendieux qu’une vraie tour parce que la structure d’acier n’est pas nécessaire parce que c’est installé après la tour à eau. La citerne à eau, c’est le point le plus haut. »

Pendant l’étude de possibilité, il avait été envisagé d’installer les antennes sur le clocher de l’église, mais finalement l’endroit optimal demeurait la citerne à eau. Le maire est d’ailleurs très optimiste de pouvoir offrir une bonne couverture cellulaire, autant à sa population, que celle de Saint-Hilaire et Saint-Évariste.

Une question de sécurité avant tout

Bien qu’une couverture cellulaire est un excellent attractif pour les entreprises, M.Quirion considère que Saint-Honoré se porte très bien de ce côté. Tous ces locaux, sont actuellement occupé par une dizaine de compagnie. Toutefois, il ne ferme pas la porte, car il serait toujours intéressant d’en avoir de nouvelles.

La raison numéro un d’avoir accès au réseau cellulaire est la question de la sécurité. Le maire donne l’exemple d’une énorme tempête qui avait affecté le réseau routier du village.

« Ça devient excessivement important que les gens aient accès à la téléphonie cellulaire surtout ceux qui circulent en véhicule. C’est sûr que dans les maisons on a tous la plupart les anciens téléphones à câble. Pour les gens qui circulent sur les routes, moi je pense que ça devient un enjeu majeur. »

Un projet-pilote intéressant pour la MRC Beauce-Sartigan

Saint-Honoré est un projet-pilote qui intéresse grandement la MRC Beauce-Sartigan qui a même contribué avec un montant de 10 000 $. Ils évalueront dans quelques mois les résultats et si cela est concluant, la MRC pense en faire un enjeu important.

« Je pense que dans le territoire, Saint-Honoré c’est le pire endroit parce qu’en plein centre du village le téléphone cellulaire ne rentre pas. On est parti du pire des scénarios qui était Saint-Honoré. L’objectif c’est qu’on ait des discussions sur l’ensemble du territoire regarder ce qui peut être fait surtout qu’on a une entente avec Bell. Samuel Poulin, le député de Beauce-Sud nous a dit que prochainement il y aurait un programme d’assistance financière pour la téléphonie cellulaire. Cette année, il y en avait mis un pour Internet haute vitesse. M. Legault s’était engagé lors de la dernière élection et on sait qu’il en viendra pour la téléphonie cellulaire. »

En fonction bientôt, mais des endroits encore sans couverture

M.Quirion indique que les antennes devraient être en fonction d’ici trois semaines, un mois. Par contre, il n’en demeure pas moins que plusieurs municipalités dans toute la Beauce sont toujours dans l’attente de pouvoir utiliser le cellulaire. Le député de Beauce, Richard Lehoux, a d’ailleurs souvent dit que ce dossier faisait partie de ses priorités.

