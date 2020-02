Complexe de soccer intérieur : le projet estimé à 35 millions de dollars

Comme annoncé au conseil de ville de Saint-Georges, du 20 janvier dernier, une aide financière de 20 millions de dollars a été déposée pour la construction d’un complexe de soccer intérieur et multisports auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La demande a été présentée dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Le projet déposé est estimé à 35 millions de dollars incluant 35 % d’imprévus et de contingence. Le complexe sera situé à moins de 400 mètres de la Polyvalente Saint-Georges, à proximité de deux écoles primaires ainsi qu’à quelques centaines de mètres du Cégep Beauce-Appalaches. Le terrain appartient à la Ville.

La dimension de surface de jeu sera divisible en trois terrains pour la pratique du soccer à 7 joueurs et respectera les normes des associations de soccer. On y retrouvera des vestiaires, des locaux administratifs et de formation en plus des gradins. Différents sports pourront y être pratiqués : le football, le rugby, le baseball et plusieurs autres. Une piste d’entraînement à trois corridors, pour la course et la marche, sera aménagée au 3e niveau et sera disponible à la population de tous âges à l’année. Un mur d’escalade pourra également s’ajouter.

Des infrastructures nécessaires

La Ville manque cruellement d’infrastructure pour la pratique des activités sportives. C’est pourquoi, en 2019, on avait fait l’annonce d’un complexe aquatique et multisports. Pour le complexe de soccer intérieur et multisports, l’Association de soccer mineur de Saint-Georges totalise 1 400 joueurs d’âge mineur, et 300 joueurs adultes qui pourront s’en servir à l’année. Le programme sport-étude soccer de la Polyvalente de Saint-Georges aura enfin une surface de jeu conforme durant l’année scolaire tout comme pour le Cégep Beauce-Appalaches qui pourront l’utiliser pour le soccer, le football et le rugby.

Selon la Ville, ce « même complexe permettra par surcroît de répondre aux besoins des municipalités de la Beauce et des Etchemins où l’on répertorie plus de 2000 autres jeunes qui pratiquent le soccer notamment ».

