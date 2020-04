Les préfets des MRC de la Beauce réclament la fermeture de la région

Soucieux de préserver la santé et la sécurité des citoyens de la Beauce, les préfets des MRC de Beauce-Sartigan, de Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche souhaitent la fermeture de la région afin d’y limiter la libre circulation.

« Nous interpellons la Santé publique et messieurs les députés Samuel Poulin et Luc Provençal afin que les accès à la Beauce soient limités aux déplacements pour les biens et les services essentiels autant pour approvisionner la région que pour les exportations des entreprises beauceronnes en opération » de souligner le préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, Normand Roy.

« Les maires de la région apprécient grandement les efforts et les actions réalisés par le gouvernement Legault dans le cadre de la crise actuelle. Nous estimons que la limitation des accès à la Beauce permettrait de rassurer notre population et mieux protéger celle-ci devant ce virus virulent » d’insister Gaétan Vachon, préfet de la MRC de Nouvelle-Beauce.

« Par cette demande, nous souhaitons renforcer les grands efforts déployés par toute notre population pour se protéger de la COVID-19. C’est dommage de fêter Pâques sans dîner de famille, mais gardons le cap et on fêtera Noël avec un maximum d'entre nous qui serons toujours en santé ! » d’ajouter le préfet de Robert-Cliche, Jonathan V Bolduc.

Appui à Moisson Beauce

Pour sa part, la MRC de Beauce-Sartigan a annoncé qu'elle supportera financièrement Moisson Beauce dans le cadre de la présente crise du coronavirus. Les maires du territoire souhaitent soutenir une des principales banques alimentaires de la région Chaudière-Appalaches en permettant à celle-ci de maintenir les liquidités nécessaires aux opérations de cette organisation.

« Bien que plusieurs annonces de support financier aux banques alimentaires ont été faites dans les derniers jours, les sommes dédiées aux opérations de ces organisations n’ont pas été versées à celles-ci. En cette période de crise, les demandes de support alimentaire sont en forte hausse. Le ravitaillement nécessaire afin d’assurer le maintien de ce service essentiel oblige l’achat de certaines denrées et à cette fin Moisson Beauce a besoin de liquidité » de souligner le préfet Normand Roy.

« Les mairesses et maires de notre MRC sont disposés à prêter des sommes d’argent significatives , et ce, sans intérêt afin de permettre à Moisson Beauce de poursuivre ses activités sans interruptions de services » d’ajouter le préfet.

Rappelons que Moisson Beauce supporte plus de 60 organisations communautaires localisées dans huit territoires de MRC, dont la MRC de Beauce-Sartigan qui représente à elle seule plus de 50% de la clientèle desservie.