Démolition des maisons en Beauce: pourrait-on en sauver quelques unes d'intérêt patrimonial, demande le GIRAM?

Les démolitions effectives ou à venir de plus de 600 maisons en Beauce, suite à l’application du décret gouvernemental créant des zones d’intervention spéciale (ZIS) dans les secteurs inondés au printemps 2019, ont eu des conséquences dévastatrices dans la région et le GIRAM (Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu) aimerait que ce « nettoyage systématique » soit l'objet d'un moratoire.

C'est du moins l'essentiel du message livré par le vice-président de l'organisme, Gaston Cadrin, lors d'un entretien vidéo accordé à EnBeauce.com.

« Après tant de démolitions de bâtiments patrimoniaux dans la vallée de la Chaudière, peut-on en sauver quelques-uns comme derniers résistants de l’application d’un programme peu nuancé et de destruction massive? », a dit en substance le porte-parole de ce groupe bénévole visant à promouvoir les valeurs patrimoniales et environnementales ainsi que l’aménagement durable du territoire.

En octobre dernier, le GIRAM avait demandé au gouvernement du Québec et aux municipalités concernées (Scott, Sainte-Marie, Vallée-Jonction, Saint-Joseph et Beauceville) l’adoption d’un moratoire afin que l’on explore des solutions visant à préserver une partie des coeurs historiques de ces villes beauceronnes.

« Au lieu de cela, il semble qu’on ait encouragé les propriétaires inclus dans la ZIS à se prévaloir de la compensation financière », de souligner M. Cadrin.

Maison d’Élyse à Beauceville

La sortie publique de l'organisme vise, entre autres, à attirer l'attention sur la maison d'Élyse de Beauceville, une demeure ancestrale de style victorien, datant de 1890, et qui risque de tomber sous le pic des démolisseurs le 20 août, si la somme de 250 000 $ n'est pas réuni pour racheter le bâtiment des actuels propriétaires.

« Le GIRAM ne peut qu’appuyer le maire [François Veilleux] dans sa détermination de préserver cette maison ancestrale et lui proposer des moyens de le faire. Nous saluons également les nombreuses démarches effectuées par des membres de la famille Bernard auprès des ministères concernées et de la municipalité afin que cette maison puisse subsister dans son environnement actuel à l’avenir. »

Dans une communication qu'il a envoyée au maire Veilleux, Gaston Cadrin propose que la Ville de Beauceville procède dès maintenant à la citation de l’immeuble au titre de bien patrimonial d’intérêt public, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Il invite aussi les ministères de la Sécurité publique et des Affaires municipales dédommagent les propriétaires comme prévu, mais rétrocèdent gratuitement à la Ville, la maison et le terrain.

Enfin, il suggère que la Ville de Beauceville consacre à cette maison une vocation culturelle et touristique ainsi qu’un lieu de rencontres sociales au bénéfice de la population et des organismes du milieu, ce qui va exactement dans le sens de ce que François Veilleux a l'intention de faire advenant que l'édifice puisse être sauvegardée.

