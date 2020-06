« La démolition de ce bijou d’architecture ne devrait même pas être envisagée » 

Dans une lettre envoyée à EnBeauce.com, une résident de Beauceville, Pierre Cloutier, demande à la population locale de se « manifester » afin que la Maison d'Élyse, située sur l'avenue Lambert, ne tombe pas sous le pic des démolisseurs.

La démarche du citoyen fait suite à l'article Beauceville veut sauver la Maison d'Élyse de la démolition, publié par notre média le 22 mai dernier, qui traite de ce bâtiment de grande valeur architecturale et patrimoniale.

La Ville de Beauceville, avec à sa tête le maire François Veilleux, tente de sauver l'édifice en trouvant des mécènes qui seraient prêt à investir.

Dans sa missive, Pierre Cloutier en appelle aussi à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy « [d']investir pour protéger notre patrimoine n’est pas une dépense… c’est un leg car nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra. »

Nous reproduisons ici l'intégrale de la lettre de Pierre Cloutier:

Fierté! C’est le mot qui m’est venu en lisant les commentaires, nombreux et de qualité, parus sur EnBeauce.com « Beauceville veut sauver la Maison d’Élyse de la démolition » du 22 mai dernier. Des gens de tous horizons ont à cœur la préservation de notre patrimoine bâti et entre autres de la Maison d’Élyse de Beauceville, un des témoins de notre passé historique, de notre identité et de notre culture.

L’option de la démolition de ce bijou d’architecture construit entre 1880 et 1890 ne devrait même pas être envisagée.

Au-delà des philanthropes, des mécènes ou autres qui pourraient se manifester, ce qui serait tout en leur honneur; au-delà du décret de la Sécurité Publique du printemps 2019 concernant les inondations, une intervention directe de Mme Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications du Québec, serait non seulement appropriée et appréciée mais urgente et indispensable. (à l’image de l’Église St-Sacrement…)

Mme la Ministre,

Vous avez, le 05 décembre 2019, avec Mmes Andrée Laforest, Suzanne Roy et M. Jacques Demers, fait un premier pas, des plus louables, pour le patrimoine : un programme de soutien de 30 millions au milieu municipal en patrimoine immobilier construit avant 1975. Bravo pour ce premier pas! Vous avez ajouté « Je pose la première pierre d’un important programme en patrimoine et il y en aura d’autres…»

La Maison d’Élyse (entre autres) est plus que centenaire car elle fût construite entre 1880 et 1890. Elle a donc plus de 130 ans. Sa sauvegarde ne pourrait-elle pas être la deuxième pierre, l’amorce tangible de cette deuxième phase de la préservation de notre patrimoine bâti? Que vous avez à cœur, j’en suis certain.

Les gens de tous horizons seraient très reconnaissants que vous portiez une attention spéciale et certaine aux maisons centenaires reflet de notre identité : tout comme la Maison d’Élyse, amoureusement conservée, soyez-en assurée. Mme la Ministre, investir pour protéger notre patrimoine n’est pas une dépense… c’est un leg car nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra.

Comme vous le savez sûrement, il est primordial de faire cohabiter plusieurs époques dans notre présent, d’harmoniser le passé et le présent, d’y trouver une continuité, un équilibre intergénérationnel.

Cessons d’effacer notre histoire, de la tuer à petit feu, de mutiler notre passé. Notre devoir de mémoire, de donner au suivant, s’impose. C’est maintenant une question de volonté politique aux différents paliers. On se doit d’apprendre. C’est le temps d’agir.

Gens de Beauceville et d’ailleurs, manifestez-vous afin de ne pas avoir à dire : « J’aurais donc dû ». Je vous suggère de faire vos commentaires à la suite de l’article du 22 mai dernier « Beauceville veut sauver la Maison d’Élyse de la démolition » (EnBeauce.com). Ils serviront comme répertoire de signatures (pétition) présenté à la Ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en appui à la démarche visant la préservation de notre patrimoine bâti.

Merci de vous soucier de la préservation de notre identité et de notre histoire.

« Le patrimoine n’est pas renouvelable. »

Pierre Cloutier, Beauceville