Zone rouge: les villes de la région édictent les normes

C'est à compter de minuit ce soir que le territoire de Chaudière-Appalaches, qui inclut la Beauce, basculera officiellement dans le palier rouge d'alerte régional de la COVID-19, soit le niveau maximal. Le tout sera en vigueur jusqu'au 28 octobre.

Pour ce faire, les villes du territoire ont annoncé aujourd'hui l’application de certaines normes édictées par la Santé publique qui pourraient évoluer dans le temps.

Ville Saint-Georges

Centre culturel Marie-Fitzbach

• Les salles d’exposition sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

• Les services de prêts de livres ou documents à la bibliothèque demeurent disponibles. Cependant, les membres devront réserver en ligne ou par téléphone et par la suite venir chercher leurs volumes et quitter immédiatement. L’accès au rayonnage et autres services ne sera pas autorisé.

Centre sportif Lacroix-Dutil

• La pratique de sport sur les différents plateaux demeure permise en respectant la limite de 25 participants.

• Cependant, en zone rouge, aucun rassemblement public intérieur n’est autorisé quel qu’en soit le nombre. Cela signifie qu’aucun spectateur ne pourra être admis à proximité des plateaux sportifs intérieurs.

Parcs et sentiers

• Il est permis d’utiliser les parcs et sentiers en respectant en tout temps la distanciation sociale et aucun rassemblement n’est permis.

Services municipaux

• En ce qui a trait aux autres services municipaux, ils demeurent tous disponibles et accessibles. Cependant, nous demandons à la population de privilégier les services en ligne ou de communiquer avec nous par téléphone pour limiter au strict minimum nécessaire vos déplacements vers les édifices municipaux.

Ville de Beauceville

« Il est important de spécifier qu’au moment de diffuser ce communiqué, nous n’avions pas encore reçu de précisions sur les questionnements adressés aux diverses instances gouvernementales et que nous devions uniquement nous baser sur l’information disponible sur le site du gouvernement (lien ci dessous) et sur l’interprétation de celle-ci », a indiqué l'administration beaucevilloise.

Bibliothèque Madeleine-Doyon

• La bibliothèque sera fermée du 1er au 4 octobre. Le service de prêt sans contact est autorisé et sera offert à compter de ce lundi 5 octobre. Consultez les détails et procédures sur notre site Internet et sur notre page Facebook.

Aréna et piscine Yvan-Cliche

• Les activités se continuent, mais il sera complètement interdit d’accueillir des spectateurs dans les gradins et aires communes. La présence des parents sera autorisée uniquement pour l’assistance de base aux enfants sans toutefois pouvoir demeurer sur place.

Suivre les activités sur glace en ligne

• La Ville de Beauceville invite les gens et parents intéressés à suivre les activités qui se déroulent à l’aréna en temps réel grâce à un abonnement payant au site livebarn.com. Ce site vous permet de voir les activités qui se déroulent à l’aréna. Nous invitons les gens à s’y inscrire en suivant les informations sur notre site Internet, dans la section aréna.

Les activités en salle

• Nous fermons aussi les activités organisées par le Service des loisirs qui se déroulent dans nos installations et dans les installations de partenaires en attendant les précisions demandées sur les directives actuelles. Les activités de type karaté, yoga, badminton et autres qui sont organisées par le Service des loisirs et qui se déroulent dans nos installations sont donc annulées jusqu’à prochain avis.

Séances du conseil

• L’accès aux citoyens et médias sera donc interdit pour la prochaine séance qui se tiendra le 5 octobre. La séance sera toutefois diffusée à la Télévision communautaire de Beauceville les jours suivants la séance et les gens désirant adresser des questions au conseil, peuvent le faire en suivant les instructions disponibles sur notre site Internet (onglet Mairie et conseil municipal).

Parcs (un rappel)

• Il est toujours permis d’utiliser les parcs en respectant la distanciation sociale et aucun rassemblement n’est permis.

« Je suis conscient que cette situation n’est pas sans impact pour notre milieu et je suis confiant de pouvoir compter sur la collaboration de tous les citoyens pour traverser cette période tout en respectant les règles sanitaires mises en place dans nos divers services et établissements ainsi que dans l’ensemble de notre communauté. Soyez aussi assurés que lorsque cela sera permis, nous ajusterons les diverses consignes pour vous donner accès aux services municipaux, » a mentionné le maire François Veilleux par voie de communiqué de presse.