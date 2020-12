Projet du soccerplex à Saint-Georges: trop ambitieux pour Québec

La Ville de Saint-Georges aurait eu plus de chances d'obtenir un soutien financier du gouvernement québécois à son projet de soccerplex si celui-ci s'était limité au départ à du soccer intérieur.

C'est du moins ce qu'ont indiqué à EnBeauce.com des sources proches du ministère de l’Éducation qui a dit non hier à la demande de subvention de 20M $, adressée par la Ville de Saint-Georges, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère. Outre un terrain de soccer intérieur, le projet comptait d'autres installations comme des murs d'escalade, notamment.

« Saint-Georges aurait dû faire une demande en phases. Ils ont plutôt opté pour tout mettre dans le même paquet avec un projet de 35M $. C'était trop ambitieux pour la disponibilité de notre enveloppe budgétaire », a indiqué cette source.

En effet, pour l'ensemble du Québec, plus de 600 demandes d'appui financier ont été acheminées, représentant une somme de 1,5 milliards de dollars. Or, l'enveloppe du programme ne s'élève qu'à 294 M$. Après les Fêtes, Québec annoncera les 175 projets qui ont finalement été retenus, dont quelques uns en Beauce, qui n'inclura pas toutefois le soccerplex.

Hier, le maire Claude Morin a manifesté son amère déception au refus de Québec.

« Si les demandes présentées par toutes les villes dans le cadre de ce programme ont dépassé largement l’enveloppe accordée par le gouvernement du Québec, Ville de Saint-Georges demande que le gouvernement se dépêche à créer une phase 2 à ce programme. Nous ne le demandons pas au nom de la Ville. Nous le désirons vivement au nom de tous les athlètes de notre ville et de la Beauce. C’est pour eux et eux seuls que nous nous démènerons et nous nous battrons. Parce que la richesse d’une communauté, c’est d’abord et avant tout la santé physique et mentale de ses jeunes et de sa population », a déclaré le premier magistrat par voie de communiqué de presse.