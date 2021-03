Élections municipales : Adam Veilleux sera candidat au Lac-Poulin

Membre du Parti libéral, Adam Veilleux se présentera aux élections municipales en novembre prochain, pour succéder à Manon Veilleux en tant que maire de la municipalité de Lac-Poulin.

L’animateur de l’émission Retour en force sur les ondes de Cool FM en a fait l’annonce lors du conseil municipal lundi soir.

« Je suis très heureux d’annoncer ma candidature à la mairie de notre magnifique municipalité! J’invite les gens à s’impliquer également pour leur municipalité et défendre les intérêts des citoyens! », a publié le politicien sur son compte Facebook. « Bien hâte d’aller à votre rencontre, citoyennes et citoyens de Lac-Poulin, au cours des prochains mois afin d’avoir vos idées et votre vision pour notre belle municipalité! »

Adam Veilleux œuvre déjà pour sa municipalité où il est conseiller pour le volet voirie depuis 2015 et pro-maire.

Rappelons que M. Vieilleux était candidat en Beauce lors des élections fédérales de 2015 et 2019.