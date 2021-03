Québec accorde près de 2 M$ pour la rénovation du pont Perrault

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 1 902 283 $ à la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour effectuer des travaux majeurs de réparation à la structure du pont Perrault, un immeuble patrimonial classé depuis 2004.

L'annonce a été faite aujourd'hui, dans un communiqué de presse, par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, du ministre des Transports, François Bonnardel, et de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

En début d'année, la municipalité de Notre-Dame-des-Pins a lancé officiellement une campagne de financement auprès des entreprises privées de la région afin de compléter le montage financier pour la réfection du pont couvert. En février, le groupe Manac avait confirmé sa participation au projet avec une contribution de 50 000 $.

Rappelons qu'au printemps 2018, le ministère des Transports a recommandé la fermeture du pont Perrault, à la suite d’une inspection qui avait révélé des problèmes de structures. Cette infrastructure datant de 1929, présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale, qui repose sur sa représentativité en tant que pont de type Town.

La réhabilitation du pont Perrault, projet d’envergure estimé à 2,5 millions de dollars, permettra à la population de se réapproprier l’infrastructure. Le pont servira également à relier la piste cyclable ainsi que les différents sentiers pour la pratique de sports récréatifs, comme la marche, le quad et la motoneige. Les travaux débuteront à la fin du printemps et une ouverture est prévue à l’automne 2021.

« Nous avons travaillé fort au cours des derniers mois pour boucler le financement de cet important projet qui allie la survie du patrimoine bâti en Beauce, la sécurité dans nos transports et la diversification de nos attraits touristiques. Grâce à cette importante contribution de notre gouvernement, cette infrastructure, considérée comme l’un des plus longs ponts couverts du Québec et du Canada, pourra de nouveau être accessible à toute notre population. C’est l’exemple probant d’une réalisation que nous léguerons à notre région pour les prochaines années », a déclaré le député Poulin.

« Après plusieurs années, le pont couvert Perrault aura une nouvelle vie. Je tiens à remercier notre député pour son appui constant dans l’obtention d’une aide financière très importante. Le pont est une infrastructure majeure pour Notre-Dame-des-Pins, la Beauce et le Québec. Par cet investissement, nous protégeons notre patrimoine et le rendons accessible pour tous », a pour sa part indiqué Lyne Bourque, mairesse de Notre-Dame-des-Pins.