La Nouvelle-Beauce s'engage dans un projet-pilote de récupération des plastiques d’ensilage

La MRC de La Nouvelle-Beauce a annoncé lors de son bulletin de liaison qu'elle participe au projet pilote de collecte du plastique d’ensilage organisé par AgriRÉCUP.

L’organisme collectait déjà sur notre territoire divers plastiques agricoles (contenants et sacs de pesticides et de fertilisants) via des détaillants, mais il récupérera en 2021 les pellicules de balles de foin, les bâches et les sacs silo, qui étaient jusqu’à maintenant enfouis.

Les filets et les ficelles pourraient être ajoutés à la collecte plus tard. Rappelons que dans son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), la MRC de La Nouvelle-Beauce s’engage à promouvoir les activités, les programmes et les outils permettant de réduire à la source et de recycler les plastiques agricoles.

Dépôt du rapport annuel du Service de sécurité incendie

C’est un rapport annuel positif que le Service de sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce transmettra au ministère de la Sécurité publique. En effet, la presque totalité des actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques ont été accomplies, tant au niveau local que régional.

Bien que la pandémie de la COVID-19 soit venue chambouler certaines activités, telles que la prévention dans les milieux à risques, la prévention résidentielle ainsi que l’entraînement des pompiers, des mesures alternatives ont été mises en place pour poursuivre ses actions.

Du côté des interventions d’urgence cependant, l’année 2020 fût marquée malheureusement par un nombre élevé d’incendies majeurs qui ont causé de grosses pertes matérielles. Sur le territoire de la Nouvelle-Beauce, le nombre total d’interventions est légèrement supérieur à la moyenne annuelle des 10 dernières années.

Santé mentale

Le préfet de la MRC, Gaétan Vachon, et les membres du conseil invitent la population à participer à la Semaine de la santé mentale 2021, qui se déroulera du 3 au 9 mai 2021 sous le thème « Ressentir, c’est recevoir un message ». Cette semaine tend à mettre en lumière l'importance d'une bonne santé mentale.

D'ailleurs, la MRC de La Nouvelle-Beauce indique qu'elle appuie la motion adoptée par le gouvernement fédéral en décembre afin de regrouper tous les services d'écoute téléphonique pour la prévention du suicide en un seul service national accessible au moyen d'un numéro à trois chiffres faciles à mémoriser : 988.

« Une personne en crise serait rapidement mise en contact avec une intervenante ou un intervenant formé. La nécessité d’une ligne téléphonique directe se fait encore plus sentir depuis la pandémie, alors que la demande pour des services de prévention du suicide a grandement augmenté », a indiqué Gaétan Vachon.