Des terrains offerts en « adoption » à Beauceville

La multitude de terrains, devenus vacants suite à la démolition de plusieurs maisons et commerces de Beauceville, sont offerts en adoption aux citoyens de la municipalité.

La Ville tente ainsi cette expérience de parrainage, sous forme de projet pilote, devant l’intérêt démontré par quelques citoyens à l’effet de pouvoir prendre en charge ces espaces libres qui se trouvent en zone inondable.

Offert aux particuliers seulement, le parrainage vise à assurer la valorisation des terrains et embellir ces espaces dont la Ville demeure propriétaire. La grande majorité se trouve sur la rive Est, au cœur de la ville, principalement sur le boulevard Renault, au Nord du pont Fortin.

Dans le secteur Ouest, on compte également de nombreux terrains libres, face à l'église, mais en octobre dernier, la municipalité avait donné son aval pour un projet de création d'un grand parc et d'un centre d'interprétation de la rivière Chaudière, développé autour de la Maison d'Élyse qui est toujours debout dans ce quartier.

Pour l'adoption, les autorités municipales n’accepteront que des projets de type «fleurs et jardins»: jardin potager, jardin fruitier, jardin floral, jardin d’agriculture urbain et communautaire, espace vert avec mobilier urbain et toute autre idée qui servirait à valoriser le secteur.

Les personnes intéressées à parrainer un terrain doivent remplir un formulaire en ligne et y présenter leur «projet d’adoption» au plus tard le 13 mai.

Ils devront entre autres choisir le ou les terrains désirés et s’engager formellement avec l’organisation municipale si leur projet est retenu. Il est important de mentionner que l’entretien et l’aménagement des terrains qui seront adoptés se feront aux frais des parrains.

Tous les détails, dont les conditions, l’accès au formulaire et la carte des terrains disponibles sont sur le site Internet de la Ville de Beauceville.