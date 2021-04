Saint-Georges dans le top 10 des villes du Québec où les gens sont les plus heureux

Un sondage réalisé par la firme Léger place Saint-Georges au septième rang des villes québécoises où les gens sont les plus heureux.

Les résultats du sondage ont été présentés dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec samedi. Ce palmarès se base sur un indice de bonheur de la firme Léger mesurant 25 facteurs d’influence comme la santé, l’amour et l’argent.

Cette une montée considérable de 36 positions pour la Ville de Saint-Georges qui s'était hissée au 43e rang lors du dernier sondage sur le sujet paru en 2019.

La métropole de la Beauce devance ainsi d'autres villes de Chaudière-Appalaches comme Lévis et Theftord Mines qui se placent respectivement au 54e et 25e rang dans ce sondage de 2021.

Selon les propos rapportés dans le Journal de Québec du maire de Saint-Georges, Claude Morin, cette place dans le palmarès s'explique en partie par les investissements de la Ville dans les espaces verts et les loisirs ainsi que par l'arrivée de jeunes familles et de gens provenant de l'extérieur.



Si Saint-Georges est la municipalité beauceronne avec l'indice de bonheur le plus élevé (75,41) dans ce classement, mentionnons toutefois qu'elle n'est pas la seule ville représentant la région.

Sainte-Marie se glisse également dans le top 100 à la 97e position avec un indice de bonheur de 66,55.