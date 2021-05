Surplus budgétaire de 881 000 $ à Saint-Victor

La Municipalité de Saint-Victor annonce qu’elle a généré un surplus de 881 000 $ dans son budget 2020.

Lors de la dernière année, elle a encaissé 5 289 835 $ en revenus et près de 4 408 800 $ ont été dépensés.

Parmi les éléments non récurrents qui expliquent ce surplus, il y a la vente d’un camion ainsi que d’un terrain industriel.

De plus, Saint-Victor a bénéficié comme toutes les municipalités au Québec, d’un montant que le gouvernement a offert pour pallier aux dépenses liées à la COVID-19 et déterminé selon la population. Ce montant s'élève à 150 000 $.

« Nous sommes très fiers de ces résultats, cela nous permet d’investir à nouveau sur des éléments exceptionnels tel que d’achever la mise à niveau de la signalisation pour les rangs où cela n’avait pas encore été complété », a mentionné le maire Jonathan V. Bolduc par voie de communiqué de presse.

Plus de 5 M$ en projets

Aussi, la Municipalité de Saint-Victor investira un montant de 5 millions de dollars des projets prévus pour cet été totalisent environ 5M$.

Parmi les différents projets, on compte la reconstruction complète des artères qui sont les plus achalandées du territoire.

Ces travaux routiers seront effectués au 1er Rang Sud et ainsi qu'au Rang Sainte-Caroline, en plus du 3e Rang Sud qui est situé entre le Lac Fortin et le Lac aux Cygnes, qui sera désormais pavé.

En ce qui concerne la réfection de la rue Principale et de la Route 108, c'est le ministère des Transports du Québec (MTQ) qui a prévu procéder en 2022.

Tous ces travaux bénéficieront de subventions de Québec allant de 50% à 75%.

Initialement prévu l’an passé, la construction d’une surface multisports ira de l'avant en 2021. Ce projet fait partie de la nouvelle phase d’agrandissement du parc de terrain de baseball situé en plein cœur du village.