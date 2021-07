Saint-Zacharie inaugure son nouveau Centre municipal des loisirs

Le tout nouveau Centre municipal des loisirs de Saint-Zacharie a été inauguré hier soir en présence du maire de la municipalité, Richard Lachance, du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin et de Caroline Larivière de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce.

Ce nouvel édifice abrite quatre chambres de joueurs aux couleurs des équipes de hockey canadiennes, avec des salles de bains communes, ainsi qu'une chambre d'arbitre. Il y a aussi la salle Desjardins à l'étage qui est un espace de réception pouvant accueillir 100 personnes et un casse-croûte. Enfin, un monte-charge permet à tout public d'avoir accès aux locaux.

Qui plus est, comme l'avait promis Samuel Poulin lors de la première pelletée de terre en septembre 2020, le Centre des loisirs abrite également une surface de Dek hockey.

« Je remercie tout le personnel de la municipalité qui a travaillé fort sur ce projet et nos partenaires qui ont cru en nous », a indiqué Richard Lachance.

Rappelons que ce bâtiment a été construit sur les terres de l’ancien local qui avait été démoli le 13 août 2020, car il était devenu désuet par rapport aux besoins de la population.

Le Centre municipal des loisirs a été financé grâce au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur à la hauteur de 499 999 $, de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 450 000 $ et de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce pour 75 000 $, provenant du Fonds d’aide au développement du milieu.

Ce projet représente un investissement final, avant taxes, de 1 652 282,47$ pour la construction.

« C'est très important ce qui arrive à Saint-Zacharie ce soir, si on veut garder nos jeunes, garder nos familles et une vitalité. Alors pour nous c'était normal de participer à ce projet », d'ajouter Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Pour clôturer l'inauguration, une soirée musicale a eu lieu dès 19h sous le pavillon du parc situé sur le terrain de l'édifice.

D'ailleurs, la municipalité accueillera des artistes tous les vendredis soir de juillet, pour un concert gratuit.