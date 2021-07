Félix Nunez devient directeur général par intérim à Saint-Victor

La Municipalité de Saint-Victor a annoncé la nomination de Félix Nunez au poste de directeur général par intérim, lors de la séance du conseil de juillet.

Le recours à un intérim pour la direction générale était devenu nécessaire en raison de la démission de la directrice générale, Kathleen Veilleux, en poste depuis près de six ans et qui a fait le choix de réorienter sa carrière.

Détenteur d’une maîtrise en administration publique et disposant d’une solide expertise en gestion de type Lean, Félix Nunez a lancé son entreprise TAF Management ces dernières années, où il agit comme consultant pour plusieurs organisations. Il a également été directeur général pour d’autres municipalités pendant plus de dix ans.

Son plus récent mandat à titre de directeur général a été à la ville de Beauceville. Ce dernier avait quitté son poste en août 2020 après plusieurs années dans cette municipalité.

Le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, indiqué être heureux de pouvoir compter sur quelqu’un de solide en la personne de Félix Nunez pour assurer l’intérim.

Ce dernier a également souligné l’appréciation du conseil municipal pour le travail de la directrice générale sortante :

« Mme Veilleux nous a exprimé son intention de quitter ses fonctions au cours des dernières semaines, et elle demeure au service de la Municipalité encore jusqu’à la fin juillet, question de bien conclure et transférer certains dossiers. L’annonce de son départ nous a étonné au conseil, car on était fort satisfaits de son travail et de ses nombreuses réalisations au cours de ses années en poste. Mais on respecte son choix et on lui souhaite le meilleur des succès dans ce qu’elle choisira d’entreprendre! », a exprimé le maire Bolduc.

Par ailleurs, la municipalité de Saint-Victor a lancé un appel de candidatures pour la désignation d’un directeur général permanent.