Saint-Georges accorde 7,5 M$ en permis de construction en juillet

Au cours du mois de juillet, 141 permis de construction et de rénovation ont été délivrés par la Ville de Saint-Georges pour une valeur totale de 7 634 150 $.

L’entreprise spécialisée en automatisation et conception robotique, Horizon Innovation, a comme projet de construire un bâtiment de 36 000 pieds carrés dans le parc technologique. Il se trouvera au 3400, 85e Rue et sa construction nécessitera un investissement de 3,4 M$.

Quant au commerce Napa Pièces d’auto, la ville a autorisé l’ajout de 10 000 pieds carrés au bâtiment existant au 1650, 1re Avenue. Le permis et d’une valeur de 1,8 M$

Hausse des investissements

Le Service d’urbanisme a autorisé 1205 permis estimés à 92,7 M$, alors qu’à pareille date l’année dernière on comptabilise 1164 permis évalués à 62,1 M$. En 2021, la ville comptera 149 unités de logement de plus.

Une hausse dans presque toutes les catégories a été notée. Les plus importantes sont au niveau institutionnel avec un bond de 11 M$, puis est suivi du secteur industriel avec une augmentation de 6,5 M$, tandis que dans les secteurs multifamilial et unifamilial on remarque des hausses respectives de 5,5 M$ et de 5 M$.