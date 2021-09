Claude Morin est fier de son équipe de conseillers municipaux

À quelques jours de la fin du dépôt des candidatures en vue des élections municipales du 7 novembre prochain, le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, a souhaité remercier ses conseillers pour leur bon travail d'équipe au cours des quatre dernières années.

« Voilà quatre ans déjà, le temps passe extrêmement vite. Je voudrais en profiter pour vous remercier, chacun, pour tout le travail que vous avez fait pendant ces quatre ans. Je pense que notre bilan a été reconnu dans plusieurs circonstances », a débuté Claude Morin en s’adressant aux membres du conseil. « On a beaucoup agi ! On voit le degré de loyauté que vous avez envers la ville. Il y a malheureusement des projets que l’on n’a pas réussis, mais ils sont toujours dans le panier à projet. »

Un avenir riche de projets

Par la suite, le maire de la ville a énoncé, au nom du conseil, de nombreux projets qui lui tiennent à cœur pour les prochaines années.

Il a ainsi exprimé le vœu de garder une ville à l’échelle humaine, qui doit être accessible à tous les citoyens. « Je m’ennuie du café du maire, car c’était des moments pour rencontrer les gens. On pouvait arriver à des solutions avec eux. »

Aussi, il souhaiterait réduire le nombre de visites à l’Hôtel de Ville pour faciliter la vie des Georgiens. Cela, en améliorant le système informatique et en permettant la réalisation de plus d'actions de façon numérique. « On a vu pendant la pandémie que c’était possible, il faut continuer. » Dans le même sens, plus d’édifices publics devraient se voir installer un réseau Wi-Fi accessible à tous, partout.

« Bien sûr on va aussi continuer à travailler avec nos partenaires, dont les principaux sont notamment le Centre de services scolaires de Beauce-Etchemin ainsi que le Cégep Beauce-Appalaches. »

Assurer la pérennité de toutes les infrastructures de la ville fait également partie des priorités du maire qui y a déjà beaucoup contribué ces dernières années. Il restera notamment la réfection de l’usine d'épuration datant de 1984, dont les plans et devis devraient être présentés début 2022.

À cette longue liste s’ajoute l’ambition de continuer à remplacer les égouts et les systèmes d'aqueduc ou encore poursuivre l'amélioration des infrastructures qui aident à avoir un meilleur lieu de vie, que ce soit pour les loisirs, les arts et la culture.

Le projet le plus proche serait de perfectionner le refroidissement de la patinoire extérieure de l'espace Carpe diem, « pour être en sécurité et patiner même s'il pleut par exemple » puis avoir une glace plus solide.

Le conseil municipal envisage également de continuer le développement de la piste cyclable en ville afin de la rendre accessible partout et de façon sécuritaire.

Reconnue pour la rétention de ses nouveaux arrivants étrangers, la Ville aimerait continuer à développer les parcs industriels pour inciter le monde à s’installer en Beauce et encourager l’entrepreneuriat beauceron.

Pour répondre aux ambitions gouvernementales en ce qui concerne les voitures électriques, Claude Morin tient à électrifier la ville de Saint-Georges le plus possible. « On va donner l’exemple. »

Enfin, le maire veut continuer d’embellir son territoire que ce soit à travers le soin apporté dans les parcs ou la création de nouvelles infrastructures, comme la salle de spectacle ou le Soccerplex qu’il ne désespère pas de réaliser.

Bien entendu, accueillir les Jeux du Québec 2025 est toujours le projet majeur et motivant du conseil municipal.

« On a beaucoup de défis sur la planche, mais on a fait nos preuves, vous avez été là partout, tout le temps. Vous avez toujours répondu présent ! Ça va être encore intéressant de produire ensemble dans les quatre prochaines années. »

Notons que parmi les huit conseillers municipaux, seule Solange Thibodeau ne se représente pas.

Drame à Beauceville

Lors de l’ouverture de cette séance du conseil municipal, Claude Morin a également présenté ses condoléances aux familles et aux proches des trois victimes de l’incendie qui a eu lieu lundi 20 septembre à Beauceville. Parmi eux, deux étaient citoyens de Saint-Georges.

« Bon courage aux familles concernées et invitons les gens à toujours être prudents. Lorsqu’il y a des incendies dans vos maisons ou dans vos usines, appelés les pompiers le plus vite possible, ils sont formés et qualifiés pour combattre les incendies », a-t-il précisé.