Le garage Roy Automobiles sera démoli demain

Une autre page de l'histoire commerciale de Beauceville sera tournée demain avec la démolition du dernier édifice de ce qui a constitué les garages des concessionnaires automobiles de la famille Roy.

La Ville de Beauceville a confié le contrat aux Excavations de la Chaudière pour démolir ce bâtiment de l'entreprise qui fut fondé en 1927 par les frères Gédéon et Georges Roy sous le nom de Beauceville Motors Sales, rappelle Andrée Roy, co-fondatrice et administratrice du site web Patrimoine Beauceville.

À cette époque, Gédéon Roy était le seul représentant dans la Beauce de Général Motors. En 1957, Gédéon Roy, allant de succès en succès avec son franc parler et son esprit d’entreprise, construit un garage ultra moderne dont la devanture est un magnifique salon servant à exposer les produits Chevrolet et Oldsmobile.

C'est cet édifice qui va disparaître demain. Au fil des ans, il a aussi abrité le Marché Beauceville IGA ainsi que Les Pièces Universelles. Le deuxième étage a également été une salle de quilles, de signaler Mme Roy.

L'autre édifice du secteur, qui était opéré par Georges Roy sous la désignation de Beauce Auto, a été démoli un peu plus tôt cette année, alors que l'endroit était devenu en dernier lieu un bar, après avoir été tour à tour le premier site d'Automobiles du Boulevard et plus tard, un gym.

Rappelons que le tout s'inscrit dans le projet de revitalisation du centre-ville dans le quadrilatère formé de la Maison Angers, du boulevard Renault, de la 9e avenue et de Place Beauceville.

La pièce-maîtresse du secteur sera la construction de l’hôtel de ville, qui nécessitera un investissement estimé actuellement à environ 3 millions de dollars.

Avec la collaboration d'Andrée Roy.