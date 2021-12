Taxes foncières à Saint-Georges : une augmentation de 0.6 %

En séance extraordinaire ce soir, le conseil de Ville Saint-Georges a adopté le budget 2022 qui majore la taxe foncière générale de 0.6 %, la faisant passer de 0,7510 $ à 0,7555 $ du 100 $ d'évaluation.

Pour 2022, le budget total de Saint-Georges s'élève à 53 327 756 $, une hausse de 9,3% par rapport à l'an dernier.

Cette hausse prend en compte l’indice des prix à la consommation (IPC) au Québec de 5,1 % pour les 12 derniers mois et les hausses importantes de certains services, notamment au niveau de la Régie intermunicipale (+14,5 %), la Sûreté du Québec (+5,5 %), le nouveau contrat de déneigement (+14,5 %), les assurances (+50,9 %) et Hydro-Québec (+4,0 %).

« Nous avons réussi, grâce à une rigueur budgétaire stricte dans un contexte inflationniste sans précédent, à ce que le taux d’augmentation de 53% des comptes de taxes soit sous l’IPC. Tandis que pour les autres, l’augmentation du compte de taxes est plus élevée, car directement reliée à une variation d’évaluation supérieure à la moyenne », d’expliquer la Ville par voie de communiqué de presse.

Ainsi, pour une maison moyenne évaluée à 207 405 $, le compte de taxes augmentera de 111 $ (+4,90%) pour les secteurs desservis et de 103 $ (+5,03%) pour les secteurs non desservis. Pour le secteur Saint-Jean-de-la-Lande desservi, ce sera une augmentation encore plus importante qui est de 229 $, +8,18 %.

Notons que cette année, les paiements se feront en quatre versements au lieu de trois, un en mars, un autre en mai puis en juillet et en septembre 2022.

Lors de la présentation de son budget, la Ville a précisé que ce budget ne tient pas compte des 3,2 millions $ supplémentaires prévus qui devront être versés au gouvernement en compensations financières pour être autorisés à développer le parc industriel de l’est durant les prochaines années si la réglementation actuelle ne change pas. « Jusqu’à maintenant, nous avons déjà déboursé plus de 700 000 $ en compensation. »

Nouveau rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024

Conformément à la Loi sur la fiscalité municipale, un nouveau rôle d’évaluation a été déposé le 29 octobre dernier. Les valeurs inscrites dans celui-ci correspondent aux conditions du marché en date du 1er juillet 2020. Ainsi, la valeur totale du parc immobilier de la Ville de Saint-Georges atteint un nouveau sommet, passant de 3 562 868 113 $ à 3 886 844 100 $ en hausse de 9,09 %.

Plan triennal d’immobilisations (PTI)

Le PTI 2022-2023-2024 s’élève à 96 811 765 $ tout en conservant toujours le ratio du service de dette sur les charges en dessous de 15 % tel qu’exigé par la politique de gestion de la dette. Les prévisions donnent d’ailleurs un ratio de 11,18 % pour 2022, de 11,61 % pour 2023 et de 13,57 % pour 2024.

Parmi les principaux projets d’immobilisations prévus en 2022, la Ville de Saint-Georges a prévu 12,6 M$ pour le prolongement des services municipaux, branchements et réfection d’aqueduc et d’égouts, 3,9 M$ d’aide financière au CSSBE pour la construction du complexe aquatique ainsi que 2,9 M$ pour l’amélioration des réseaux routier, cyclable et piétonnier.

D'importants travaux doivent également être entrepris pour la mise aux normes de l’usine d’épuration, cela pour un montant de deux millions de dollars. À ce propos, la Ville espère pouvoir commencer les travaux à l’automne prochain.

À l’avenir, il est envisagé des investissements de 34,6 M$ en 2023, essentiellement pour l’usine d’épuration. Par la suite, des investissements de 37,6 M$ sont prévus pour éventuellement rénover le centre de ski de Saint-Georges et encore pour l’usine d’épuration, cela en 2024.