Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth réfléchissent à la fusion

Les municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth se sont entendues pour amorcer une réflexion commune et solliciter un accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de réaliser une étude sur la pertinence d’un regroupement municipal.

Cette démarche fait suite à une étude déjà amorcée en 2012 sur la possibilité d’effectuer cette union.

Les besoins des deux municipalités ont grandement évolué au cours des dernières années. « Nous procédons déjà à un partage de certains de nos services municipaux avec Saint-Évariste-de-Forsyth. Cela nous permet de mettre nos forces en commun. C'est une des raisons qui nous a poussés à nous questionner sur la pertinence d'effectuer un regroupement municipal », de déclarer le maire de Courcelles, Francis Bélanger.

Les municipalités concernées permettraient de regrouper une population totale de près de 1 350 personnes. Courcelles est une municipalité de 800 habitants et s'étend sur une superficie de 91 km2 tandis que Saint-Évariste-de-Forsyth compte 550 habitants et occupe une superficie de 111 km2.

Les conclusions de l'étude d'opportunité de regroupement seront présentées aux deux conseils municipaux au cours des prochaines semaines et ces derniers décideront de la suite des choses. Selon leur volonté, un processus de consultation publique, incluant une présentation de l'étude, sera alors mis en place au courant de l'année 2022 et les citoyens auront l'opportunité de formuler leurs commentaires, recommandations et questions.

« L'objectif de cette étude est de démontrer, avec l'aide du MAMH, que nos deux municipalités peuvent travailler ensemble en complémentarité en plus de faire des économies d'échelle, entre autres, en unissant nos services opérationnels tels que les travaux publics, l'administration, les loisirs et la culture ainsi que l'urbanisme », de conclure Camil Martin, maire de Saint-Évariste-de-Forsyth.

Les deux conseils municipaux s'engagent à être totalement transparents tout au long du processus et à informer leurs citoyens lors des différentes étapes si la décision qui sera prise est de poursuivre le projet.