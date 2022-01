Piste cyclable: Saint-Georges recommande l'ancienne voie ferrée

La Ville Saint-Georges avisera la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) qu’elle recommande l’utilisation de l’ancienne emprise de la voie ferrée afin de prolonger la piste cyclable sur une distance de 8,9 km.

C'est du moins ce qui a été décidé par les élus lors de la séance du conseil municipal tenue hier soir à huis clos en raison des mesures sanitaires en vigueur.

C’est à la demande de la MRC Beauce-Sartigan que ce projet sera entrepris. La piste exclut une utilisation par les véhicules hors route et les motoneiges.

Rappelons qu'en août dernier, le ministère des Transports avait annoncé qu'il investissait 1 M$ pour la première phase d'aménagement de cette piste cyclable dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).

De même, la MRC de Beauce-Sartigan avait octroyé en septembre le contrat de démantèlement de l’ancienne voie ferrée, entre la 74e et la 90e rue.

Autres affaires

Mélanie Labbé succèdera le 24 janvier à Michèle Chabot, comme cheffe de Division de la Cour municipale. Mme Chabot quitte pour prendre sa retraite. Également, la Ville demandera au ministre de la Justice de Québec de nommer Mme Labbé au poste de juge de paix à la Cour municipale commune de Saint-Georges.

Par ailleurs, Saint-Georges soutiendra financièrement L’International de la sculpture de Beauce Art cette année encore pour un montant de 85 000 $.

Aussi, le conseil a adressé une demande à la Société d’Habitation du Québec afin de poursuivre sa participation au programme Rénovation Québec. La Ville de Saint-Georges demande une aide de 120 000 $ dans le cadre de ce programme pour l’année financière 2022-2023.

Enfin, le conseil municipal a entériné lundi soir un budget et un emprunt afin de prolonger les services municipaux, la réfection de route et pavage, l’acquisition de véhicules et la construction d’un bâtiment de service au parc de l’Érablière. Le total de cet emprunt s'élève à 3 780 875 $.

Avec la collaboration de Gabrielle Denoncourt.