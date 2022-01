Année record pour les permis de construction à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a connu une vague déferlante en 2021 de nouveaux logements créés, si bien que l'année en est une de record au chapitre des permis de construction.

En effet, 278 permis et certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 31 décembre, représentant ainsi une valeur totale de 30,4 M$. Bien que le nombre de permis et certificats fut inférieur au niveau record de 2020, la valeur des travaux constitue quant à elle un nouveau record.

Ainsi, l’ensemble des travaux de construction, de rénovation et d’agrandissement du secteur résidentiel a généré 191 permis et certificats représentant une valeur d’environ 14 M$. Les nouvelles constructions résidentielles représentent à elles seules une valeur de 11,6 M$, dont 71 nouveaux logements sont issus de résidences unifamiliales (17) et multifamiliales (54).

Le nombre de logements qui se sont ajoutés au parc immobilier ces trois dernières années se chiffre à 180. En contrepartie, depuis les inondations printanières de 2019, ce sont 53 logements qui ont été démolis. Au total, la Ville dénombre donc une augmentation de 127 logements depuis ce temps.

Dans le même ordre d’idée, si les mises en chantier prévues pour 2022 se réalisent, l’année devrait encore une fois être florissante et cet engouement devrait permettre de s’approcher de la barre des 5000 résidents, signale l'administration municipale.

Développement résidentiel de la rue Goulet

Tel qu’annoncé l’année dernière, la Ville souhaite lancer, dès 2022, les bases d’un nouveau quartier résidentiel qui offrira à terme environ 50 terrains desservis pour accueillir des maisons unifamiliales isolées et jumelées.

Ainsi, la Ville souhaite rendre disponibles, dès que possible, les terrains de ce développement résidentiel afin d’offrir un milieu de vie dynamique, stimulant et accueillant où voudront s’établir bon nombre de jeunes familles. Les personnes intéressées sont donc invitées à demeurer à l’affut de la promotion qui sera annoncée prochainement

relativement à la mise en vente des terrains. La Ville croit fermement à la rétention des jeunes joselois et joseloises, mais également à l’attraction de toutes les personnes qui souhaitent faire partie de notre extraordinaire communauté.

Centre multifonctionnel

La construction du futur Centre Frameco va bon train et si tout continue en ce sens, ce dernier devrait être complété à la fin de l’été 2022. Il est à noter que sa construction représente des investissements équivalant environ au tiers de la valeur totale des travaux, soit près de 10 M$.