Plus de 1,4 M$ pour cinq projets dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, l'attribution d'une somme totale de 1 427 669 $ à cinq organismes du comté, dans le cadre du programme de Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Les montants ont été accordés par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest. Les projets soutenus sont :

— Construction d’une piste cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse via la MRC de La Nouvelle-Beauce./ 772 995 $

— Mise en œuvre du plan d’action et déploiement de l’identité territoriale « Vraiment Beauce » (phase 3) par Développement Économique de la Nouvelle-Beauce/ 234 024 $.

— Études préparatoires et estimations du projet de « Quartier de la Débâcle de Beauceville » par la Corporation du Quartier de la Débâcle de Beauceville/ 140 325 $.

— Expansion de l’offre touristique du Club Parentaide Beauce-Centre/Village Aventuria, notamment en aménageant 10 unités d’hébergement de plein air, des sentiers de marche et de raquette et en renouvellement l’offre de parcours aérien. La construction d’un bloc sanitaire avec douche et toilettes est aussi prévue/ 140 325 $.

— Aménagement de huit terrains de volleyball à Saint-Joseph-de-Beauce pour la pratique extérieure locale, régionale et provinciale/ 140 000 $.