La MRC Beauce-Centre obtient du financement pour l’accueil de réfugiés ukrainiens 

Dans le cadre du programme Accueillir en français, chapeauté par la Fédération québécoise des municipalités (FQM), la MRC Beauce-Centre a obtenu une aide financière de 16 376 $ pour accompagner les personnes issues de l’immigration, principalement les réfugiés ukrainiens, dans leur intégration à leur nouveau milieu de vie et pour favoriser leur francisation.

La MRC investira 30% dans le projet, totalisant 27 600 $, qui permettra de libérer l’adjointe de direction de la MRC, Olga Ulanova, environ 15 heures par semaine pour devenir agente d’accueil et d’intégration.

« Nous avons le privilège de pouvoir compter sur Mme Olga comme membre du personnel de notre MRC. J’admire personnellement sa détermination et son dévouement envers ses compatriotes, qui vivent des moments d’une désolation inqualifiable et qui font leur arrivée en Beauce. Notre MRC soutient Mme Olga dans ses actions, et cette subvention obtenue permettra d’appuyer encore mieux ses efforts pour mieux intégrer toutes ces familles chez nous en Beauce », a mentionné Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC Beauce-Centre, par voie de communiqué de presse.

À la recherche de familles d’accueil

Polyglotte et d’origine ukrainienne, Mme Ulanova leur offrira du soutien dans la recherche de logements, ameublements, vêtements et autres produits nécessaires à la vie courante, à l’intégration des enfants en milieu de garde ou scolaire, à la recherche d’emploi et à leur intégration en milieu de travail, à naviguer dans le système de santé et d’éducation, notamment pour la francisation ou pour des besoins d’interprétation auprès des instances administratives.

La MRC souhaite intégrer par ce projet entre 25 et 40 familles, c’est-à-dire 50 à 100 personnes et sollicite l’aide de la population afin de trouver des familles d’accueil temporaires, des propriétaires ayant deslogements à louer, des dons de meubles et autres biens essentiels. « Ensemble, nous faciliterons l’intégration desréfugiés ukrainiens et nous leur permettrons de rêver de jours meilleurs » a indiqué Mme Ulanova.

Pour offrir de l’aide ou des dons, les personnes intéressées sont invitées à envoyer un message à l’adresse : [email protected]