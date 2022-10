Saint-Georges: 12,3 M$ de travaux autorisés en septembre

La Ville de Saint-Georges a approuvé 124 permis de construction et de rénovation au cours du mois de septembre, pour une valeur totale de 12 351 000 $.

Parmi les plus importants projets, l’École d’entrepreneurship de Beauce a obtenu l'autorisation de procéder à l'agrandissement du bâtiment qui abrite ses chambres. Le projet, qui permettra d’ajouter une surface de 4 000 pieds carrés, est évalué à 3,5 M$.

D’autre part, le magasin Pronature, situé au 9455 sur la 5e Avenue, procédera à un agrandissement de 1 800 pieds carrés. Ce projet nécessitera un investissement de 650 000 $.

Qui plus est, Gestion A.D. Roy construira un entrepôt industriel au 8053, 25e Avenue. Le bâtiment de 7 800 pieds carrés est estimé à 650 000 $.

Bilan depuis début 2022

Après les neuf mois écoulés de l’année 2022, la Ville de Saint-Georges a autorisé 1 229 permis pour une valeur totale de 98,8 M$.

Il s’agit d’un recul de 12,2 M$ comparativement à l’année dernière. Toutefois, si l'on excluait le permis de 30,4 M$ pour le Complexe multisport, autorisé en avril 2021, la Ville afficherait une hausse des investissements de l’ordre de 18,1 M$ comparativement à l’année précédente.

D’ailleurs, lorsque l’on compare les investissements dans les divers secteurs d’activités, on enregistre des hausses dans tous les domaines sauf au niveau institutionnel. On observe des augmentations de 10 M$ dans le secteur industriel, 3,3 M$ dans la catégorie des maisons unifamiliales et 2,9 M$ au niveau commercial.