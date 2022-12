Collecte des matières résiduelles: des changements dans Beauce-Centre

À compter du 1er janvier 2023, la fréquence de collecte des ordures pour les résidences ainsi que pour les institutions, commerces et industries (ICI) du territoire de la MRC Beauce-Centre s’effectuera aux deux semaines et ce, autant pour les bacs roulants que pour les conteneurs.

Cette nouvelle mesure, qui s'inscrit dans la foulée du grand virage entrepris il y a quelques mois dans la gestion des matières résiduelles, touchera plus particulièrement les citoyens de Saint-Victor, Saint-Joseph-des-Érables et Saint-Alfred, compte tenu que leur collecte des ordures s'effectuait une fois par semaine pendant l’été.

Les ICI utilisant des conteneurs ont été avisés de l’uniformisation de la fréquence de collecte des ordures au courant de l’automne afin qu’ils puissent mettre en branle des solutions alternatives, notamment mieux trier les matières à la source, ou encore acheter ou louer un conteneur de plus grande capacité ou en ajouter un second. La MRC a d'ailleurs invité les entreprises qui ne possèdent pas de conteneur pour le recyclage, à s’en procurer un dans les meilleurs délais.

Arrivée du bac brun

Le printemps prochain sera aussi annonciateur de l’arrivée du bac brun dans les secteurs urbains des villes de Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville et des municipalités de Saint-Victor et de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

À partir du mois d’avril, les citoyens recevront directement à leur porte, un bac brun ainsi qu’un mini bac de comptoir, une trousse d’information et un pense-bête. Une solution supplémentaire pour diminuer de près de la moitié les déchets dans le bac noir.

La collecte du bac brun dans les quatre municipalités précitées se fera mensuellement en hiver et une fois par semaine pendant l’été. Il est possible de consulter le calendrier des collectes de toutes les municipalités.

Pour retrouver l’information en ligne ou pour en savoir plus, une section complète avec des formations, guides et informations dédiées au compostage domestique et à la collecte du bac brun peut être consultée sur le site web mrcbeaucentre.ca.

Des choix économiques

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2019-2024 du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques oblige tous les organismes municipaux à se doter d’un système de gestion des matières organiques avant 2025.

« Avec les nouvelles obligations gouvernementales, une importante majoration des redevances à l’enfouissement des déchets est à venir. Le conseil des maires a ainsi fait un choix logique : la collecte des matières organiques est non seulement bénéfique pour l’environnement, mais à terme, elle nous permettra également d’économiser », a fait savoir Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC Beauce-Centre et maire de Saint-Victor.

De plus, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs met sur pied un programme de redevance et de redistribution de subventions pour récompenser et encourager les efforts de détournement de matières résiduelles, et les sommes sont distribuées selon la performance des municipalités, a rappelé l'élu.

Plus la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant est faible pour une municipalité, plus cette dernière est considérée comme performante et plus sa subvention est élevée.