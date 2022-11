MRC Beauce-Centre: le budget d'opération pour 2023 grimpe de 27%

L'instauration de la collecte des matières organiques et la prise en charge de la collecte des ordures sont les deux causes principales de la hausse de 27% du budget d'opération de la MRC Beauce-Centre, qui a été adopté hier soir par les élus du conseil des maires.

Il était de 5 855 768 $ en 2022 pour passer à 8 038 824 $ à compter du 1er janvier prochain.

Comme la MRC prend en charge la collecte des ordures pour l’ensemble du territoire, à l’exception de Tring-Jonction, un nouveau contrat de 583 000 $ vient remplacer les neuf contrats individuels des municipalités. Le tout se combine à la collecte du recyclage, qui coûtera 115 000 $ de plus l'an prochain, déjà sous l’égide de la MRC.

Aussi, afin de se conformer aux exigences gouvernementales quant à l’instauration de la collecte des matières organiques, soit le 3e bac brun, une nouvelle quote-part est introduite pour les villes de Saint-Joseph et de Beauceville, ainsi que les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Victor. Ce nouveau service devant être implanté le printemps prochain, il en coûtera 397 775 $ à la MRC. Il faut aussi compter une augmentation de 119 700 $ pour la vidange des fosses septiques.

Paradoxalement, Beauce-Centre réalisera des économies de plus de 15% sur la gestion de ses matières résiduelles puisque les déchets des municipalités et des entreprises de son territoire ne seront plus enfouis au Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) à Frampton. En effet, voilà maintenant un an, la MRC Beauce-Centre avait signifié par avis, à sa voisine de La Nouvelle-Beauce qui gère le site, son droit de retrait de l'entente. Ainsi, plutôt que de payer 150 $ la tonne métrique, il en coûtera 125 $ pour l'acheminement vers le site de Thetford Mines.

La hausse des dépenses est aussi importante pour le transport collectif et adapté (83%) et au service d'évaluation (17%).

En moyenne dans ce budget 2023, les quotes-parts générales des municipalités pour les mêmes services que l’an dernier sont en hausse de 4,2%, soit une augmentation de 95 499$ (environ 5$/citoyen). Les municipalités en dépôt de rôle triennal pourront avoir des variations plus importantes pour certaines propriétés.

« Avec l’inflation autour de 6,9% ces derniers mois, on est heureux d’avoir pu limiter la hausse des quotes-parts générales. On vient aussi optimiser le travail du personnel de nos municipalités-membres en ayant centralisé l’appel d’offres pour la collecte des déchets, du recyclage et des organiques, comprenant également leur traitement subséquent », a indiqué le préfet et maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, par voie de communiqué de presse.

Piste cyclable

Le projet d’aménagement de la piste cyclable est complété à plus de 98%, avec la fin des travaux du tronçon de 4 km, de la rivière Calway à Saint-Joseph à la sortie Nord de Beauceville, comprenant la traverse de la Route 173 face à Beauce Auto.

La MRC prévoit compléter les travaux avec la traverse Sud de la Route 173, dans le secteur des Rapides-du-Diable dès l’été prochain.