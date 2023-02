Les conseillers de Beauceville veulent plus de transparence

Depuis la sortie du rapport accablant de la Commission municipale du Québec (CMQ) envers le maire de Beauceville, François Veilleux et de l’ancien directeur de l’urbanisme, les séances du conseil municipal sont suivis avec attention autant par la population que les médias.

En effet, hier soir, les conseillers municipaux ont pu recevoir une copie des plans du futur parc industriel, mais ces documents ne sont pas accessibles au public. Pourtant, on y retrouve des informations à jour comme les lots vacants, ceux vendus ou encore les ententes déjà réalisées.

Lorsque le citoyen de Beauceville, Sylvio Morin, a fait part au conseil de son incompréhension face à la raison pour laquelle ces plans ne pouvaient être dévoilés, on lui a tout simplement répondu qu’il s’agissait d’un document de travail pour aider les conseillers à se mettre à jour.

De plus, les fameux terrains qui ont été déboisés sans l’accord du ministère de l’Environnement ne se trouveraient pas dans ces plans selon le directeur général. Ces terrains demeurent toujours en litige et la ville, le maire et l’ancien directeur de l’urbanisme sont toujours sujets à un risque de poursuites et d’amendes sévères.

Plus de transparence au sein du conseil

Le conseiller municipal du district 4, Kevin Pomerleau, a déposé une résolution dans le but de connaître tous les détails de l’entente prise entre la ville et l’entrepreneur responsable de l’abattage d’arbres sur les terrains qui se situent en milieu humide. En effet, chaque conseiller devra recevoir une copie de l’entente, de toutes les communications écrites, les preuves de paiements ou de suivie de l’entente produite par l’entrepreneur responsable de la coupe d’arbre et les pièces justificatives démontant le montant final du règlement financier.

En effet, selon M.Pomerleau, en raison de l’inaccessibilité à l’entente écrite entre la ville et la compagnie responsable, l’impact majeur des coûts économiques et environnementaux des coupes à blanc qui ont eu lieu dans le parc industriel, ainsi que les conclusions du rapport CMQ sont une raison pour faire cette demande afin d’offrir plus de transparence et d’authenticité.