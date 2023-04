Saint-Georges résilie l'entente opérationnelle avec le Groupe Cambi

La Ville a annoncé la résiliation de l'entente opérationnelle entre le Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges et le Groupe Cambi concernant le service de désincarcération, au 3 juin 2023. L'entente date de plusieurs dizaines d'années.

Lors de son dernier conseil de ville, les conseillers et le maire, Claude Morin, ont annoncé la résiliation de cette entente. « La Ville doit, via la MRC Beauce-Sartigan, renouveler son schéma de couverture de risque. Elle souhaite intégrer le service de désincarcération à cette couverture de risque afin de profiter de l'exonération de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, lors d'une situation d'urgence », a indiqué Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante.

Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges sera donc en charge des interventions de désincarcération à partir du 3 juin prochain. « Le SSI va assurer l'entièreté des interventions de désincarcération de façon autonome. Nous allons donc être les seuls à offrir ce service sur le territoire de Saint-Georges », a insisté Frédéric Morin, chef de division aux opérations.

Privilégier les pompiers qualifiés

Pour ce faire, le SSI de Saint-Georges va prochainement mettre en place un plan de mise en oeuvre. Il devra également s'assurer que les intervenants soient obligatoirement des pompiers qualifiés pour intervenir sur ces interventions. Le conseil de ville a rappelé que le SSI a actuellement dans ses ranges une trentaine de pompiers qualifiés et que la formation sera obligatoire pour tous les nouveaux qui intègrent la brigade.

De plus, le SSI devrait également mettre bientôt en place une équipe de garde interne à la caserne, qui diminuera considérablement le temps de réponse sur tous les types d'interventions. « Nous sommes présentement en négociation de convention collective concernant ce point. Aussitôt que cela sera réglé, nous communiquerons une date pour la mise en place de cette garde interne », a conclut Frédéric Morin.