Ouverture des derniers quatre kilomètres de piste cyclable

La Ville de Saint-Georges tiendra sa traditionnelle vente à l’encan le samedi 3 juin dès 9 h au Centre sportif Lacroix-Dutil. Parmi les articles qui seront mis en vente, on retrouvera notamment du matériel informatique, de l'outillage et de la machineries, du mobilier et équipements de bureau (classeurs, bureaux, étagères, chaises, etc., des ...