La Maison Félix-Georges-Fortier désignée immeuble patrimonial

La Ville de Beauceville vient d'adopter une résolution de «citation d'un lieu» pour faire de la Maison Félix-Georges-Fortier — mieux connue sous le vocable de maison d'Élyse, un immeuble patrimonial.

Le règlement a obtenu un vote unanime de la part des élus municipaux, réunis en séance de conseil hier soir, en suivi des recommandations du comité consultatif d'urbanisme.

Cette désignation assure ainsi une protection à cette maison victorienne, d'influence Queen Ann, érigée en 1890 sur l'avenue Lambert, elle qui était vouée à la démolition suite aux inondations de 2019. Il n'est pas nécessaire d'obtenir un classement patrimonial supplémentaire du ministère de la Culture et des Communications pour la préservation des lieux, a indiqué la greffière de la Ville de Beauceville, Sandra Bernard, à la séance hier soir. Incidemment, c'est l'administration beaucevilloise qui assume les frais minimum d'entretien de la résidence (comme le chauffage et l'électricité) depuis que le gîte a été fermé voilà plus de deux ans, pour s'assurer que la structure se maintienne en bon état.

« Je suis extrêmement heureuse de la décision. C'est une étape cruciale qui a été franchie pour la survie de la maison et qui va nous permettre d'enclencher la prochaine démarche », a indiqué en entretien téléphonique avec EnBeauce.com la présidente de la Corporation du Quartier de la débâcle, Marie Champagne, comité qui a été mis sur pied en 2020 pour assurer la sauvegarde de l'édifice.

Cette démarche sera de déposer auprès du ministère de l'Environnement les plans et devis d'immunisation de la résidence qui se trouve en zone inondable. Après les travaux, qui ne surviendront pas avant plusieurs mois, la Corporation pourra se porter acquéreur de la bâtisse, toujours propriété de Claire Beaulieu et Raynald Dickner, qui l'opéraient comme le gîte de la maison d'Élyse.

Ce faisant, de dire Mme Champagne, son comité d'une dizaine de personnes pourra compléter le plan de revitalisation du secteur sur lequel le groupe planche depuis plus de deux ans. « La démarche est longue et compliquée mais avec cette désignation, ça devrait débouler un peu plus rapidement », elle qui préfère toutefois prendre le temps qu'il faut pour bien ficeler le projet de revitalisation, notamment son financement, avant de rendre le tout public. « Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera rassembleur. »