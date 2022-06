Maison d'Élyse: la sauvegarde serait assurée, signale Luc Provençal

La sauvegarde de la Maison d'Élyse, ce bâtiment patrimonial au coeur du projet de Quartier de la débâcle de Beauceville, serait bel et bien assurée, selon le député de Beauce-Nord.

C'est du moins ce qu'a indiqué Luc Provençal en réponse à une question sur le sujet posée hier par EnBeauce.com lors de la conférence de presse tenue à Saint-Joseph-de-Beauce par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, portant sur le programme de restauration du patrimoine bâti à caractère religieux.

« Maintenant, on tombe dans une période électorale. Je n'ai pas la permission de faire certaines annonces. Mais moi je peux vous dire que c'est un dossier qui est réglé au niveau du Quartier de la débâcle et de la Maison d'Élyse. La maison d'Élyse va rester en santé et vivante...Je considère que la Maison d'Élyse est officiellement sauvée » a-t-il déclaré.

« Je souscris pleinement aux propos de M. Provençal, a confirmé la ministre Roy aux côtés du député. [Il faut laisser] des traces de l'histoire de la Beauce. »

Les deux élus n'ont toutefois donné aucun détail quant à ce que cette sauvegarde et le développement du quartier représentaient en termes financiers, notamment pour le gouvernement du Québec, alors que plusieurs ministères (Culture et Communications, Affaires municipales et Habitation, Tourisme et Sécurité publique) sont impliqués dans la démarche.

Le seul montant rendu officiellement public est celui de 140 325 $, annoncé par le député de Beauce-Nord lui-même le 9 juin, octroyé à la Corporation du Quartier de la Débâcle de Beauceville pour mener des études préparatoires et estimations des coûts du projet, qui pourraient atteindre près de 2 M $, a appris EnBeauce.com.

Rappelons que c'est en octobre 2020 que la Ville de Beauceville avait donné son aval à cette corporation pour un projet de création d'un grand parc et d'un centre d'interprétation sur la rivière Chaudière et ses inondations, dans le secteur ouest de la municipalité, face à l'église, sur des terrains laissés vacants suite à la démolition des bâtiments qui avaient été détériorées par l'inondation majeure du printemps 2019.

C'est le secteur qui comprend aussi la Maison d'Élyse, qui était vouée à la démolition, jusqu'à ce que la Ville de Beauceville entreprenne en 2020 une première démarche pour la sauvegarder.

D'un point de vue architectural, cette résidence, construite en 1890, demeure un joyau de la Beauce encore bien debout: fenêtres à battants avec imposte et grands carreaux, portes à panneaux avec vitrage, foyer du salon principal de bois de rose, larges plinthes intérieures, rampe d’escalier travaillée avec goût, grandes galeries et tourelle d’angle, des attraits qui ont été bien conservés. Avant sa fermeture en 2020, l'endroit servait de gîte hôtelier.