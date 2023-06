Un premier grand chantier estival à Beauceville

La Ville de Beauceville vient d'octroyer un contrat de 1 454 407 $ à l'entrepreneur RJ Dutil et frères pour la réfection des infrastructures de la 17e et de la 21e avenue.

Ce projet particulier sera financé à plus de 900 000 $ par un programme de soutien du gouvernement québécois. Hier soir, en séance régulière du conseil, les élus ont aussi retenu les services de Stantec pour assurer la surveillance des travaux, à raison de 39 900 $.

« Nos rues font pitié!», s'est exclamé le pro-maire, Patrick Mathieu, après le vote sur la résolution d'octroi. Il a fait savoir que cette mise en chantier était la première de plusieurs à venir cet été pour réparer le réseau routier beaucevillois.

D'ailleurs, la municipalité a approuvé lundi le plan d'intervention, préparé par la firme WSP Canada, pour les travaux qui devront être effectués au cours des prochaines années sur le système pluvial et sanitaire, le réseau d'aqueduc ainsi que les rues de Beauceville. Ce plan sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec pour saisir l'instance des réfections projetées par la Ville.

De même, une campagne de mesure des débits du système de pompage des eaux usées et d'aqueduc sera entreprise pour évaluer la capacité des installations à soutenir le développement résidentiel, commercial et industriel. On examinera également les limites du réseau actuel et les mises à niveau qui devront se faire pour le rendre apte à la croissance. C'est Simo Management Inc. qui mènera l'opération à un coût de 47 720 $.

Dans un autre ordre d'idée, le directeur général de Beauceville, Serge Vallée, fera bientôt rapport au conseil de l'avancement des discussions avec le MTQ concernant la 25e rue, qui a perdu sa désignation de voie publique pour devenir un chemin privé (Lire à ce sujet Beauceville: la 25e rue perd son nom).

Conditions de travail

Par souci d'équité envers les employés non couverts par un certificat d'accréditation syndicale, le conseil a adopté une nouvelle politique sur les conditions de travail de ces employés municipaux. Il a fait de même pour son personnel-cadre.

Hommage à Pierre Goulet

L'ordre du jour de la séance s'est clos par un hommage rendu au citoyen Pierre Goulet, décédé le 9 mai dernier.

Dans une communiqué qu'il a lu, le pro-maire, Patrick Mathieu, a signalé que «Beauceville a perdu un de ses bons et dévoués bénévoles et organisateur d'activités sportives» en la personne de M. Goulet. Il a notamment été impliqué dans le soccer mineur, le hockey et même le football, en plus d'avoir organisé le Gala du mérite sportif de Beauceville dans les années 1990. «Pierre a montré le chemin de la relève et il demeurera un modèle d'implication pour notre communauté», a-t-il conclu.