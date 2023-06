Le conseil demande la démission du maire François Veilleux

En séance régulière ce soir, les élus du conseil municipal de Beauceville ont adopté une résolution unanime demandant la démission de leur maire, François Veilleux.

Le vote s'est effectué en l'absence du premier magistrat et de deux conseillers, Jérome Pomerleau et Vincent Roy.

Évoquant, entre autres raisons, « les multiples frasques [...] depuis son élection [qui] nuisent à l'image de la ville de Beauceville, tant sur le plan national que local et régional», c'est le conseiller du district 4, Keven Pomerleau, qui a déposé la motion de non-confiance.

Le résolution indique que «l'ingérence» de François Veilleux dans les affaires municipales «a créé des tensions et des problèmes au sein de la gouvernance de la ville»; que son «comportement [...] nuit à un climat de travail sain et à une bonne collaboration au sein de la municipalité»; qu'il fait preuve d'un «manque de leadership et d'initiative» pour résoudre les «problèmes majeurs» auxquels fait face la municipalité.

Le conseiller Pomerleau aurait préféré que le maire soit présent à la séance pour qu'il puisse prendre connaissance directement de la résolution mais croit qu'il était important d'aller de l'avant, compte tenu du processus juridictionnel de déontologie municipale qui est enclenché.

Rappelons que le 12 juin, la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) de la Commission municipale du Québec a déposé une citation en déontologie qui fait état de 15 manquements qu'aurait commis le maire Veilleux au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et au Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Beauceville.

«La citation en déontologie [...] quand je regarde ça [...] c'est très dur pour moi de [continuer] à faire confiance au maire, c'est impossible », a déclaré M. Pomerleau ce soir.

Le pro-maire Patrick Mathieu a tenu à préciser que, s'ils le désirent, les deux conseillers absents ce soir auront le loisir de «s'inscrire en faux» face à la résolution, lors de la prochaine séance du conseil.

Par ailleurs, en réponse à une question venue de la salle, le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée, a signalé que l'avocat engagé par François Veilleux pour se défendre dans cette affaire, comme le révélait EnBeauce.com vendredi dernier, le sera à ses frais. Mais la Ville devra quand même assumer certains débours judiciaires administratifs puisque M. Veilleux bénéficie d'une couverture en raison du poste qu'il occupe, a fait savoir la greffière, Me Sandra Bernard, qui n'était toutefois pas en mesure, lundi soir, de dire quel montant pourraient atteindre ces frais.