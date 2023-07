Revitalisation du centre-ville: achat d'un dernier immeuble

La Ville de Beauceville fera l'acquisition du tout dernier bâtiment du quadrilatère dans lequel elle veut revitaliser son centre-ville.

En effet, les élus ont accepté lundi soir, en séance de conseil, l'offre de vente de 305 000 $ de Céline Giroux pour acheter le 593, 9e avenue, qui abritait le Salon de coiffure Au Féminin.

Comme l'édifice a été construit avant 1940, la municipalité devra obtenir l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications du Québec avant de procéder à sa démolition.

À partir de ce moment-là, l'agrandissement du centre commercial Place Beauceville, pour y accueillir le magasin de pièces de rechange automobile Carquest, pourra être éventuellement entrepris à même l'actuelle 115e rue qui disparaîtrait.

Toutefois, le développement du centre-ville ne sera véritablement pas mis en branle avant qu'une planification complète du projet soit déposée en décembre par l'organisme Vivre en ville, auquel la municipalité a donné le mandat de procéder à cette planification, a rappelé le directeur général de Beauceville, Serge Vallée. Des consultations publiques sont aussi prévues afin que la population puisse donner son avis sur la revitalisation.

Un cri d'alarme au MTQ

À la suite de trois décès accidentels survenus sur son territoire en deux semaines, la Ville de Beauceville vient d'adresser deux demandes au ministère des Transports du Québec.

La première concerne l'échéancier de réalisation du pont de la rivière Calway pour la piste cyclable, alors qu'un cycliste est décédé le 11 juin dernier, en contournant par la route 173 cette section de la véloroute qui est inachevée. Dans ce cas-ci, on interpelle même la ministre responsable de ce portefeuille, Geneviève Guilbeault, on soulignant «que le risque que cette situation (de décès) se répète est et demeurera présents jusqu'à la fin des travaux prévus.»

L'autre concerne des améliorations à apporter à l'intersection de la route 108 et du rang Saint-Alexandre pour rendre ce tronçon routier plus sécuritaire. Vendredi dernier (30 juin), deux motocyclistes dans la soixantaine sont morts à cet endroit après avoir été fauchés par une camionnette qui venait en sens inverse.

Programme PRIMEAU

Lundi, le conseil a donné son appui pour précéder à des demandes de subventions dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023 qui vise la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées.

Les demandes de soutien seraient pour la réalisation de travaux sur la 9e avenue, la 40e avenue et la 84e rue.