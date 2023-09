Rebelote pour le projet d'halte autoroutière à Beauceville

Une nouvelle mouture du projet d'halte autoroutière, dont la construction en bordure de l'Autoroute 73 et de la route du Golf à Beauceville avait été annoncée en 2020, a reçu, encore une fois, l'aval de la municipalité.

En effet, les élus du conseil ont adopté une résolution à la séance de lundi soir, demandant à la MRC Beauce-Centre une modification du schéma d’aménagement et de développement révisé, afin de permettre une aire de «services autoroutiers» à cet endroit, qui comprendrait une station-service avec dépanneur et restauration rapide, mais en plus, un stationnement incitatif.

« Le stationnement communautaire apporte une dimension plus "verte" au site et permettra de libérer le rang de la Plée où les gens se stationnent derrière les serres [abandonnées des Jardins Pleines Saveurs] » a déclaré le promoteur, Yohan Murray, en entretien avec EnBeauce.com, à la sortie de la séance. L'homme fait ici référence aux personnes qui stationnent leurs véhicules dans ce secteur (Voir photo), pour se rendre en groupe à leur lieu de travail, principalement à Québec et majoritairement sur des chantiers de construction.

Le projet de la halte a été revu et modifié suite à des rencontres et des discussions avec des représentants de la Ville, a indiqué M. Murray. La balle est maintenant dans la cour de la MRC d'accepter les modifications de l'appellation du site qui est en zone agricole.

Le promoteur ne perd pas espoir de faire aboutir la démarche, qui a rencontré beaucoup d'embûches de la part de ministères et d'agences gouvernementales, dont la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. L'investissement sera d'environ 5 M$. Pour le stationnement incitatif, les coûts restent à déterminer et la Ville de Beauceville pourra vraisemblablement obtenir un soutien financier du gouvernement du Québec,comme il l'a fait ailleurs dans d'autres localités pour ce type d'installations.

En bref

— La Ville de Beauceville émettra une obligation pour un montant total de 5 083 000 $, qui sera réalisé le 6 octobre, pour modifier 19 règlements d’emprunt sur autant de projets, et consolider ceux-ci dans un seul prêt. Le conseiller du district 5, Vincent Roy, qui a proposé la résolution, a fait remarquer du même coup que cette consolidation s'opérait dans un contexte où le taux d'intérêt s'avère passablement élevé (5,45%).

— L’organisme Vivre en Ville pourra accompagner la Ville et ses sous-traitants durant les consultations publiques qui seront menées cet automne dans le cadre du plan de revitalisation. À cet effet, une banque de 100 heures de services, totalisant une somme de 8 500 $, a été octroyée à la firme.

— Un contrat de gestion de projet pour le plateau sportif a été octroyé à Patrick Bélanger, selon un tarif horaire de 100 $/h, pour une banque de 150 heures.