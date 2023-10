Chemin fermé à Saint-Alfred: le député Provençal s'en mêle plus activement

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, interviendra plus activement au cours des prochains jours pour que puisse se régler le plus rapidement possible le dossier de la fermeture du rang 1, dans le village de Saint-Alfred.

L'élu a répondu à la demande d'aide que lui a adressée le maire, Jean-Roch Veilleux, à la suite de la série de méfaits qui se sont produits la fin de semaine dernière à la barricade, érigée par la municipalité pour maintenir le chemin barré à la hauteur d'un ponceau qui n'est pas sécuritaire à la traverse de véhicules.

Dans un premier temps, il vérifiera avec le ministère des Transport du Québec la possibilité qu'une réponse favorable puisse être donnée dans les meilleurs délais quant aux deux demandes officielles de subvention, déposées en août par l'administration alfredoise, au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), a-t-il indiqué lors d'une rencontre hier avec EnBeauce.com. Sur cet aspect, il entend s'adresser plus directement à la ministre Geneviève Guilbeault, qui détient ce portefeuille, car le traitement des demandes n'est prévu qu'en novembre pour des travaux qui ne se feraient qu'en 2024.

En second lieu, Luc Provençal consultera des représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de même que de la Fédération québécoise des municipalités, pour voir s'il n'y a pas des moyens de protéger les élus qui sont personnellement victimes de méfaits et de menaces, comme c'est le cas pour le maire Veilleux depuis plusieurs mois. « Tu as le droit d'être contre une idée, mais de là à harceler les élus, que ce soit municipaux ou autres, ça ne se fait pas », a déclaré le député de Beauce-Nord.

Toutes ses interventions seront menées en soulignant le caractère «urgent» que le dossier se règle alors que le rang est barré depuis le début de l'année. Les travaux de remplacement du ponceau coûteront environ 850 000 $ et prendront quelque deux mois à compléter.