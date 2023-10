Complexe multisport: Journée portes ouvertes demain

La Ville de Saint-Georges tiendra une Journée portes ouvertes du Complexe multisport ce samedi 21 octobre, de 9 h à 15 h. Signalons que le bâtiment est attenant à la polyvalente Saint-Georges.

En plus de découvrir les lieux, les citoyens pourront en apprendre davantage sur divers aspects de la construction, du fonctionnement, des bassins de natation, du gymnase double et des activités offertes.

Des membres du Service des loisirs et de la culture seront présents pour donner davantage d’informations. De plus, des représentants du Club de natation régional de Beauce et du Centre d’éducation des adultes Mgr Beaudoin, qui proposent des cours de natation, seront présents pour donner des précisions sur leurs offres de services respectives.

Précisons qu’au cours de cette journée, les activités de bain libre, de longueurs ainsi que le pickleball et le badminton seront gratuites pour tous. Notez que pour le badminton et le pickleball, les utilisateurs doivent réserver comme à l’habitude.

Rappelons que le Complexe multisport a été officiellement inauguré par le premier ministre François Legault en mai dernier. Il a nécessité des investissements de 42,5 M$, provenant principalement du ministère de l’Éducation, avec une participation importante de la Ville de Saint-Georges et aussi du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.