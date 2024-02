Infrastructures de loisirs à Saint-Joseph-de-Beauce: le plan directeur est bien enclenché

Le plan directeur En piste vers 2030, qui vise à offrir de nouvelles infrastructures de loisirs et de bonifier celles existantes à Saint-Joseph-de Beauce, est bel et bien enclenché.

C'est du moins l'assertion faite par l'administration joseloise, dans un communiqué de presse, qui met en relief les différentes démarches entreprises et les actions concrètes réalisées pour répondre aux attentes et besoins exprimés par les citoyens.

Ainsi, depuis la mi-janvier, les résidents peuvent profiter d’une nouvelle patinoire extérieure avec éclairage, qui se trouve le site de l’ancien aréna. L'installation deviendra une surface de hockey-balle à la fonte des neiges.

La Ville a aussi déposé une demande d’aide financière au programme gouvernemental PAFIRSPA (Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air) pour aménager deux terrains de pickleball, ainsi qu’un bâtiment d’accueil, sur le même site que la nouvelle patinoire. La demande comprend aussi un projet d’aménagement d’une piste à vagues (pumptrack).

Consultations et études

Rappelons qu’en 2022, la Ville avait mandaté la firme LBB Stratégies pour établir les orientations des installations sportives et récréatives municipales, en lien avec les commentaires du comité de travail En piste vers 2030. Dans son rapport, la firme avait recommandé, entre autres, de créer un pôle sportif et de vie active autour du Centre Frameco, et de bonifier l’offre sportive et de vie active dans la zone riveraine.

Suivant ces recommandations, les autorités municipales et les administrateurs du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont travaillé de concert à l'été 2023 (avec la collaboration de la firme URBAM) afin d’établir un plan directeur des terrains sportifs dans la Ville.

En complément, le CSSBE a aussi déposé une demande d’aide financière à ce même programme PAFIRSPA pour un projet d’envergure qui permettrait les réaménagements de la piste d’athlétisme, un terrain synthétique pour le football, qui accueillerait aussi le soccer, et la construction d’un bâtiment de service.

« Nous voulons offrir une variété d’infrastructures qui favoriseront la pratique régulière d’activités physiques, sportives et récréatives pour l’ensemble de la population joseloise, des jeunes enfants jusqu’aux aînés. Nous prenons en considération les besoins et les goûts de chaque génération afin que tous y trouvent leur compte. La Ville souhaite concrétiser ces projets, tout en gardant à l’esprit de respecter la capacité de payer des contribuables. Aussi, nous nous assurerons que ces nouvelles infrastructures seront sécuritaires, accessibles et adaptées à toutes les clientèles », a indiqué le maire, Serge Vachon.