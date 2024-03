Travaux sur la 9e avenue: le contrat attribué à Excavation Bolduc

C'est l'entrepreneur Excavation Bolduc, de La Guadeloupe, qui entreprendra au début de l'été d'importants travaux de réfection de la 9e avenue à Beauceville.

Le contrat a été attribué hier soir par les élus du conseil municipal, en séance régulière.

Excavation Bolduc a présenté la soumission la plus basse, avec un montant de 1 992 968 $. Quatre autres entreprises avaient soumis des propositions soit, Giroux Lessard (2 038 254 $), R.J. Dutil et Frères (2 117 642 $), Les Constructions de l'Amiante (2 419 269 $) et Construction BML/Sintra (3 345 000 $).

La Ville de Beauceville a déjà reçu un soutien financier gouvernemental, qui couvrira 75% des coûts des travaux, en vertu du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

Le chantier majeur, qui consistera à refaire les canalisations d'eau et d'égout sur la 9e avenue, entre la 139e et la 155e rue, prendra plusieurs semaines mais sera « moins de trois mois », a signalé le directeur général, Serge Vallée.

Beauceville est aussi en appel d'offres pour des travaux similaires qui doivent avoir lieu sur la 17e, la 21e et la 40e avenue, ainsi que la 84e rue.

Clause «Payeurs de taxes»

À la période des questions des citoyens, des entrepreneurs du camionnage en vrac de Beauceville ont réclamé que la municipalité adopte une clause «payeurs de taxes» qui obligerait les entrepreneurs, qui ont des contrats de travaux publics sur le territoire de la Ville, d'avoir recours à des entreprises de l'endroit pour le transport en vrac. « Toutes les autres municipalités de la région ont ça, sauf Beauceville », s'est plaint Guimond Bolduc, qui a dit parler au nom de ces compagnies beaucevilloises.

Dans le même sens, Nicholas Mathieu a expliqué que la clause oblige l'entrepreneur à donner priorité aux locaux pour la moitié du transport en vrac qui se fait sur une chantier donné, avant de l'offrir à des camionneurs d'autres municipalités.

Le maire, François Veilleux, a demandé au directeur général, Serge Vallée, d'examiner la question et de faire rapport au conseil dès que possible.

En bref

— Le Ville vient de mettre sur pied un comité «temporaire» pour superviser le processus de vente des terrains de son parc industriel. Il sera composé du maire François Veilleux, du conseiller Vincent Roy, de la conseillère Nicole Jacques, du directeur des travaux publics, d'un architecte, d'un notaire et d'un ingénieur civil. Le comité devra déposer un rapport, au plus tard le 24 juin prochain, qui proposera des recommandations pour optimiser le délai d'achat d'un terrain industriel, les espaces devenant de moins en moins nombreux dans le parc. Les élus ont assuré qu'il ne s'agit aucunement de la renaissance du Comité de développement industriel, qui avait été aboli en 2022 à la demande expresse de la Commission municipale du Québec.

— Beauceville renouvelle son contrat de téléphonie avec l'entreprise de télécommunications Sogetel pour une durée de deux ans. Il en coûtera 2 540 $ par mois pour desservir la majorité des sites de l'administration municipale. Cette somme comprend les branchements Internet. Le contrat ne concerne aucunement les services de réception téléphonique du CITAM (centre d’impartition et de traitement des appels municipaux) qui coûtent annuellement plus de 60 000 $ à la municipalité. En décembre dernier, les élus ont questionné la pertinence de poursuivre l'utilisation de ce service et le maire de Beauceville, François Veilleux, a indiqué hier soir, que la réflexion à ce sujet « se poursuivait. »