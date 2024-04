Une consultation pour la communauté d’affaires de Beauceville

Après la réalisation de trois cafés-citoyens ainsi qu’un sondage adressé aux acteurs du milieu communautaire, la Ville de Beauceville poursuit ses démarches de consultation publique pour les projets de revitalisation, cette fois auprès de la communauté commerciale et industrielle.

À cet effet, elle organise un déjeuner-causerie dédié exclusivement aux dirigeants d’entreprises et propriétaires de commerce opérant sur le territoire de la municipalité, qui aura lieu le jeudi 25 avril , de 7 h à 9 h, au Club de golf de Beauceville.

Le déjeuner-causerie débutera par une présentation des tendances économiques et sur l’innovation, par Québec International, suivi d'un portrait de la situation économique en Chaudière-Appalaches et en Beauce, dressé par Beauce-Centre Économique. Pour sa part, la Ville de Beauceville partagera certaines données sur les dynamiques économiques qui lui sont propres, en plus de mettre la table sur les enjeux et opportunités associés à son développement. À la suite des présentations, les participants échangeront sur leur vision du Beauceville de demain, en considérant les tendances économiques et forces entrepreneuriales actuelles et futures.

Le déjeuner-causerie est réservé aux gens d’affaires de Beauceville. L’activité est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires. Pour procéder, il faut s’inscrire en ligne sur le site Internet de la Ville de Beauceville (www.ville.beauceville.qc.ca/participation-citoyenne).

La consultation du 12 mars en bref

Le 3e et dernier café-causerie destiné aux citoyens de la démarche Réalisons Beauceville autrement, qui s'est tenu le 12 mars, portait principalement sur la mobilité et le principe de densification étudié dans le coeur urbain.

Une analyse sommaire des données récoltées pendant la soirée ainsi que les résultats rapportés lors de la plénière ont permis d’identifier clairement que les citoyens jugent nécessaire d’ajouter des traverses, de sécuriser certaines intersections, de développer des commerces de proximité accessibles à pied et de développer le réseau de trottoirs près des écoles et infrastructures sportives et de loisirs.

Quant aux préoccupations et questions citoyennes à l’égard de la densification, un panel d’invités, constitué de Serge Vallée et Dominique Lamarre, de la Ville de Beauceville, ainsi que de Catherine Boisclair de l'organisme Vivre en Ville, ont abordé les caractéristiques particulières de Beauceville (vues sur la vallée et la rivière, etc.), l'abordabilité des logements, les enjeux d'intimité et plusieurs autres.