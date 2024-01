«Réalisons Beauceville autrement»: une salle comble pour la première rencontre

Près d'une centaine de personnes, citoyens jeunes et moins jeunes, élus locaux et personnel municipal, ont participé, hier soir, au premier de trois cafés-causeries sur le grand thème Réalisons Beauceville autrement, à la salle des Chevaliers de Colomb de l'endroit.

La rencontre marquait le début des étapes de consultations publiques sur le réaménagement de la municipalité, qui se dérouleront cet hiver.

Le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée, a fait un portrait succinct et réaliste de la situation actuelle de la localité, en revenant sur les conséquences des inondations récentes et des décisions politiques qui en ont découlé.

Il a aussi fait un survol des six études complétées ou en cours sur Beauceville, qui traitent notamment de la rivière Chaudière, de la topographie du territoire et de l'état des infrastructures actuelles. Ces données vont établir les fondations du plan de revitalisation. Elles ont été compilées en collaboration avec l'organisme Vivre en ville, qui a obtenu le mandat en ce sens et qui supervise aussi la démarche.

Après les présentations, les participants ont partagé, en petits groupes menés par des animateurs, leurs impressions et leurs souhaits pour le développement de leur ville. On a ensuite partagé le tout en session plénière et la rencontre s'est terminée après un bon deux heures de discussions

« Je suis très très très heureux que la population ait été là pour cette première rencontre », a indiqué le maire François Veilleux, à la sortie de la soirée, à laquelle il était présent comme observateur. « C'est extrêmement positif pour nous. C'est un beau début. J'ai hâte à la deuxième. »

Le premier magistrat a aussi apprécié que les citoyennes et les citoyens présents soient venus avec un esprit ouvert sur l'avenir plutôt qu'avec l'idée de remuer le passé.

La seconde rencontre du 13 février traitera du réaménagement des secteurs inondables et du boulevard Renault alors que la consultation du 12 mars abordera le développement de Beauceville Est et Ouest selon les meilleures pratiques urbanistiques.

Les personnes intéressées à participer aux deux prochains cafés-causeries doivent s’inscrire via la page Internet de la Ville de Beauceville.