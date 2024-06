La Ville de Saint-Georges regrette l'arrêt des négociations avec le syndicat

La Ville de Saint-Georges a expliqué, ce mardi 18 juin, par voie de communiqué, regretter la non-entente avec le syndicat des salariées des loisirs et de la culture, malgré une offre bonifiée.

En effet, les négociations avaient repris, ce dimanche 16 juin, suite à la demande de la médiatrice du ministère du travail.

Selon ce communiqué, la Ville de Saint-Georges a notifié que : « Toute augmentation salariale octroyée provient nécessairement des taxes payées par les citoyens » et que « la Ville doit prendre en compte la capacité de payer de ses citoyens. Cette contrainte doit impérativement la gouverner dans le cadre des négociations. »

Par ailleurs, malgré une offre bonifiée, puis une contre-offre du syndicat, les deux partis n'ont pas réussi à s'entendre sur une potentielle fin de grève.

« La Ville a déposé à cette occasion une offre monétaire bonifiée qui respecte à la fois son cadre financier, sa compétitivité comme employeur et qui respecte également le cadre des autres ententes négociées avec son personnel. La Ville a fait preuve d’ouverture et bien qu'une contre-offre syndicale ait été présentée, après réflexion et avec égards, cette dernière comprenait notamment une toute nouvelle demande », peut-on lire dans le communiqué.

Pour terminer, la partie patronale a ajouté que la « Ville réitère son désir d’en arriver à une entente négociée dans les meilleurs délais. Elle souhaite également que les négociations se déroulent de manière cordiale, et ce, dans le respect de chacun ».