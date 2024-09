Piste cyclable, quand tu nous tiens...

Il a été amplement question de la piste cyclable mercredi soir, à la séance du conseil des maires de la MRC Beauce-Centre, la première à se tenir dans les bureaux fraîchement rénovés de l'organisme.

D'abord, face à la réclamation de près de 32 000 $ de la Ville de Beauceville, pour les travaux d'urgence de réparation, à la suite d'un éboulement de l'emprise, à l'intersection de la 9e avenue et de la 155e rue.

Les élus ont décidé de référer le dossier de réclamation aux assureurs «car nous ne reconnaissons aucune responsabilité de la MRC de payer pour ces travaux», a indiqué le préfet Jonathan V. Bolduc lors de la séance.

Rappelons que Beauceville s'était vu forcer la main d'agir et d'effectuer elle-même les réparations, après que sa résolution adoptée le 12 août, demandant à la MRC Beauce-Centre la «sécurisation immédiate» de la piste cyclable, soit restée lettre morte. Le bras de fer administratif entre les deux entiés municipales, demeure donc entier.

Par ailleurs, les travaux de réfection de la piste dans le secteur du Parc des Rapides-du-Diable, ainsi que la construction des installations de la traverse de la route 173 sont pratiquement complétés. Pour ce dernier élément, les maires ont donné leur aval mercredi au paiement de 253 420 $ à Excavations Gagnon, qui a effectué les travaux. On prévoit faire une inauguration officielle du tronçon retapé au cours des prochaines semaines.

De même, la période des questions du public, à la fin de la séance, a porté sur la véloroute.

En premier lieu, le conseiller municipal de Saint-Joseph-de-Beauce, Michel Doyon, s'est montré inquiet pour la sécurité des usagers qu'un employé de la MRC utilise son véhicule personnel pour circuler sur la piste, afin de mener son travail d'inspection (N.D.L.R.: Depuis deux ans, le technicien en génie civil à l'emploi de la MRC, Philippe Berberi, effectue à toutes les deux semaines une inspection visuelle de l'état de la piste).

À ce sujet, le directeur général, Jacques Bussières, a répondu qu'il n'est pas dans les plans de la MRC de se procurer un véhicule, comme une camionnette, ou tout autre engin, pour mener à bien ce travail puisque l'organisme n'a aucune flotte en la matière. D'autre part, il a expliqué que l'inspection se faisait de cette manière pour ne prendre que quelques heures. Enfin, il a réitéré que le technicien menait la tâche de manière diligente en respectant les mesures de sécurité. Enfin, M. Bussières a confirmé que le véhicule sera bientôt doté d'un gyrophare jaune pour accroître le répérage de l'engin par les usagers.

Enfin, le citoyen joselois Herman Doyon est venu lancer un cri du coeur afin que la piste soit complétée, avec la construction du ponceau de la rivière Calway entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. «Ça fait 35 ans que je suis impliqué dans ce projet de piste. J'espère que je vais voir l'aboutissement de mon vivant», a-il fait remarquer.

«Je peux vous dire que j'ai fait tous les efforts et toutes les démarches auprès du ministère des Transports du Québec pour que ça se fasse, a dit le préfet Bolduc. Moi aussi, j'ai hâte qu'on en parle plus. [De mon côté] je ne peux pas m'engager pour le ministère des Transports. Cette portion est vraiment gérée par eux. Ce que nous, la MRC, on devait faire, on l'a fait. La suite, c'est eux.»

La séance en bref

— Tous les membres du personnel ont réintégré les bureaux du centre administratif de la MRC Beauce-Centre, installé à Beauceville. En effet, le bâtiment patrimonial, qui porte officiellement le nom du Sénateur Joseph-A-Bolduc, était en rénovation depuis le début de l'année. Les travaux, incluant la réfection complète du stationnement, auront demandé des déboursés d'environ 1,6 M$. Une cérémonie pour inaugurer les installations retapées devrait avoir lieu quelque temps cet automne.

— La MRC vient de signer des ententes intermunicipales pour la mise en place de deux nouveaux écocentres sur son territoire. Le premier prend place sur les terrains du garage municipal de Saint-Victor, le second au parc industriel de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Une 3e entente du genre avec Tring-Jonction n'a pas été possible en raison de l'aménagement du terrain projeté. Notons que la MRC reçoit des subventions de 90 000 $ par écocentre pour leur installation.

— C'est le Service de transports de Lévis (STL) qui assurera la réception, la gestion et la répartition des appels pour le transport collectif et le transport adapté dans Beauce-Centre. À cet effet, la MRC vient de signer une entente de services au montant annuel de 35 000 $.

— La MRC ne renouvellera pas son contrat avec le CITAM pour la prestation du service 311. Il en résultera une économie annuelle de 33 000 $.