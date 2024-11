MRC Beauce-Centre: un budget annuel de 9 M$

Le budget de la MRC de Beauce-Centre se chiffrera à 8 998 267 $ en 2025, des prévisions adoptées hier soir par les élus en séance du conseil des maires.

Il s'agit d'une hausse de 2,2% comparativement à l'an dernier.

La quote-part des 10 municipalités, qui composent l'organisme territorial, totalisera un peu plus de 4,5 M$, soit un écart à la hausse de 9,8% par rapport à 2024. En pourcentage, c'est Saint-Odilon-de-Cranbourne qui encaisse la plus importante montée (+ 14.7%) en raison de son nouveau rôle d'évaluation. Le règlement établissant les quote-parts 2025 sera adopté à la séance du 11 décembre prochain.

Encore une fois, toutes les opérations qui concernant l'hygiène du milieu entraînent une part importante des dépenses de la MRC. Ainsi, la collecte des matières résiduelles (ordures) coûtera 2 108 253 $, alors que pour le recyclage, il faudra débourser 902 434 $. Quant au bac brun (compostage), la facture s'élèvera à 548 638 $. Une nouvelle municipalité profitera de ce service de collecte, soit Saint-Frédéric (portion urbaine), qui s'ajoute à Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Victor.

Une autre tranche importante des déboursés va à l'aménagement du territoire et au développement économique, une enveloppe de 1 627 048 $.

«Il n'y a pas seulement que les coûts qui augmentent, les obligations aussi!», a un peu râlé le préfet Jonathan V. Bolduc, pour expliquer les projections du document budgétaire. Ainsi, seulement durant la dernière année, le gouvernement du Québec en a ajouté dans la cours municipale, comme par exemple le plan climat et la transition énergétique, l'embauche de personnel supplémentaire pour le schéma d'aménagement, et la multiplication des redditions de compte pour les projets, a énuméré le préfet. Même si ces obligations sont subventionnées, elles coûtent souvent plus chères à administrer que le soutien versé.

Transport collectif

Hier soir, les maires ont adopté des résolutions concernant le transport adapté et collectif, qui sera géré en solo à compter du 1er janvier prochain.

En effet, rappelons qu'en mai dernier, les MRC de Beauce-Centre et de La Nouvelle-Beauce ont résilié, d'un commun accord, leur entente intermunicipale en la matière.

Comme l'avait promis le préfet Jonathan Bolduc, le changement est surtout d’ordre administratif, avec le moins d’impact possible pour les usagers. Ainsi, les heures de service et la grille de tarification restent les mêmes, tout comme la politique de qualité des services. Le déplacement hors territoire pour une certaine clientèle sera aussi maintenu.

Toutefois, le numéro d'appel changera. En effet, c'est le Service de transports de Lévis (STL) qui assurera la réception, la gestion et la répartition des appels, en vertu d'une entente signée avec la MRC. À cet effet, une lettre sera acheminée à tous les usagers, à compter du 1er décembre, afin de les informer de toutes les modalités d'entrée en service de la nouvelle mouture. «Nous avons tout fait pour que ce soit le plus "smooth" possible», a fait remarquer le maire de Saint-Victor.

Signalons que dans le budget 2025, une somme de 533 254 $ est consacrée au transport.